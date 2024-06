Ceremonia de apertura de la Asamblea General de la OEA se centra en la crisis boliviana

“Al mal respondemos con el bien”, subrayó Peña

Mientras todos los asistentes estaban concentrados en la crisis que se estaba desarrollando en Bolivia, el Presidente paraguayo Santiago Peña inauguró la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Asunción destacando que la democracia era la forma de combatir el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo.

“Paraguay siempre ha mantenido la paz como valor supremo de las relaciones internacionales, al igual que la OEA. Celebremos en un mundo tan convulsionado por la guerra, la violencia y el odio, una América en paz. No tenemos conflictos armados, pero eso no significa significa que no enfrentamos grandes desafíos en materia de seguridad, debido a la acción cada vez más apremiante del crimen organizado transnacional. Esta amenaza trasciende las fronteras y todos sufrimos sus consecuencias”, afirmó el jefe de Estado anfitrión, quien insistió en que la seguridad es “la piedra angular sobre la que se construye toda convivencia civilizada” y sin la cual no hay vida humana decente.

“La forma de combatir este flagelo no es con el autoritarismo, sino con la democracia. Somos grandes cuando respondemos al mal con el bien, la violencia hay que contrarrestarla con el espejo de lo mejor de nosotros mismos, de la institucionalidad democrática, no es cierto que la democracia no está a la altura o es débil ante estas amenazas. La única respuesta posible es el fortalecimiento de la democracia”, señaló también Peña.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, condenó “en los términos más enérgicos estas acciones del Ejército boliviano”, que “debe someterse a la autoridad civil, como lo manda la Carta Democrática Interamericana”.

“Expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Bolivia, Luis Arce. La OEA no tolerará ninguna forma de violación del legítimo orden constitucional en Bolivia ni en ningún otro lugar”, añadió el uruguayo Almagro.

Asimismo, Peña aprovechó la oportunidad para lanzar la candidatura del canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para suceder a Almagro hasta 2030.

La Asamblea General se llevará a cabo el jueves y viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en la ciudad de Luque, en las afueras de Asunción. El evento reúne a representantes de los países miembros de la OEA, así como a 74 observadores permanentes y unas 482 organizaciones de la sociedad civil.