Argentina: Máximo Kirchner renuncia como líder del FdT en la Cámara Baja

El Presidente Fernández dijo que CFK no aprobaba la decisión de su hijo

El reciente acuerdo entre el Gobierno argentino del presidente Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está pasando factura en el liderazgo político del país luego de que el líder de la mayoría en la Cámara Baja, Máximo Kirchner, anunciara este lunes que renunciaría a dicho cargo.

El hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner dijo que no avalaba el acuerdo, que habría sido resultado de negociaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios designados por el presidente Fernández, que no pertenecen al Frente de Todos (FdT).

“He tomado la decisión de no continuar al frente de la presidencia del Bloque de Diputados del Frente de Todos”, dijo Máximo Kirchner en un comunicado en redes sociales.

El FdT tiene 118 escaños en la Cámara Baja, mientras que la alianza Juntos por el Cambio (JxC) tiene 116. Una o dos deserciones pueden afectar fácilmente el escenario político.

“Esta decisión se deriva de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), realizada exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y tiene la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión de no llegar a este resultado; me mantendré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su equipo”, señaló.

Aunque los negociadores hayan llegado a un acuerdo, éste debe ser ratificado por el Congreso argentino para que entre en vigor. El anuncio de Máximo Kirchner ahora pone en duda si esa aprobación se logrará en marzo, lo que añade incertidumbre a la inestabilidad de la economía del país, a pesar de los recientes signos de recuperación tras los anuncios sobre el acuerdo con el FMI.

El presidente Fernández dijo que “hablé con Máximo y le dije que no estaba de acuerdo con su decisión. Máximo me dijo que Cristina tampoco. Entiendo que hay diversidad de opiniones pero hay momentos que hay que tomar una decisión y el presidente soy yo”.

Analistas políticos en Buenos Aires han dicho a MercoPress que un jefe de Estado que necesita explicar a un diputado quién está a cargo del Ejecutivo no era una buena señal.

Las reservas del BCRA se han visto afectadas el pasado viernes tras un importante desembolso al FMI, que podría limitar la capacidad de maniobra del presidente Fernández en un futuro próximo. “¿Cuánto apoyo tiene el presidente de su propio partido?”, se preguntó este lunes un corredor de bolsa en el centro de Buenos Aires tras el anuncio de Máximo.

Como actual vicepresidenta (y presidenta del Senado), Cristina Fernández de Kirchner no tiene voto en el Parlamento sobre el acuerdo del FMI a menos que la Cámara Alta esté empatada y se necesite una definición.