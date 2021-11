El presidente de Perú no es un incondicional de la libertad de prensa, afirma Human Rights Watch

Desde que asumió la presidencia, Castillo nunca ha respondido preguntas de periodistas.

La organización Human Rights Watch con sede en Washington DC dijo este miércoles que el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, socava la libertad de expresión, luego de que el jefe de estado amenazara con retirar toda la publicidad estatal de los medios de comunicación.

“El uso arbitrario de fondos públicos para recompensar a los aduladores del gobierno y castigar a los críticos socava la libertad de expresión”, escribió en Twitter el director de HRW para las Américas, el chileno José Miguel Vivanco, quien agregó que el discurso de Castillo “ya es conocido” en toda Latinoamérica, cuando los gobiernos desfinancian a los medios que imprimen cosas que “no les gustan”.

Las declaraciones de Vivanco se produjeron un día después de que Castillo criticara la divulgación de un video de su reciente visita a la sureña ciudad de Arequipa, donde algunas personas lo insultaron y exigieron su destitución.

“Debo condenar algunas actitudes nefastas de algunos medios”, dijo Castillo durante su visita a la comunidad campesina de Chopcca, en la región andina de Huancavelica.

El jefe de Estado también afirmó que, desde su punto de vista, estos medios lo presionaron para que, “en lugar de darle agua al pueblo, se le dé un presupuesto para que hablen bien del Gobierno”.

Castillo prosiguió: “No me voy a permitir dar un centavo a los que distorsionan la realidad, a los que no quieren ver a la gente, a los que quieren creer lo contrario”.

Estas polémicas declaraciones también se produjeron al día siguiente de que el ministro de Energía, Eduardo González, anunciara que solo trataría con periodistas que no le trajeran problemas. A su vez, el ministro de Transporte, Juan Francisco Silva, lamentó en otra ocasión que el canal estatal TV Perú fuera crítico con el Gobierno.

Los medios peruanos también han criticado a Castillo por no conceder entrevistas tras ganar la segunda vuelta presidencial en junio. En sus apariciones públicas, Castillo no acepta preguntas y se apega a declaraciones que no admiten intercambios.

Castillo ha denunciado reiteradamente a los medios de comunicación por haberlo calificado de terrorista por haber encabezado una facción disidente del tradicional Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) que presuntamente tenía vínculos con Movadef, el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, algo siempre que el hoy mandatario siempre ha negado.