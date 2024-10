Emiten y anulan orden de aprehensión contra Evo Morales

Morales habría estado involucrado en un caso de violación y trata de personas con una niña de 15 años en 2016, cuando aún era presidente

Autoridades judiciales bolivianas emitieron una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales en relación con un caso de trata de personas que involucra a un menor de edad, pero la medida fue anulada posteriormente, pese a lo cual el líder indígena afirmó sentirse perseguido y amenazado.

“No estoy sorprendido ni preocupado. Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron e intentaron matarme. ¡No tengo miedo! ¡No me silenciarán!” Morales escribió en X.

La fiscal de Tarija Sandra Gutiérrez anunció que inició una investigación contra Morales a partir de una denuncia presentada la semana pasada tras un informe de inteligencia policial. Gutiérrez, que ahora ha sido destituida, había solicitado la detención de Morales el 26 de septiembre por la presunta participación del líder socialista en un asunto de violación y trata de personas con una niña de 15 años en 2016, cuando todavía era jefe de estado. Sin embargo, una jueza de Santa Cruz hizo lugar a un recurso interpuesto por el equipo legal de Morales y anuló la orden de aprehensión en su contra.

Gutiérrez afirma que el fiscal general Juan Lanchipa estuvo detrás de su despido. ”No he renunciado, pero recibí el memorando de agradecimiento y está firmado (...) por el señor Lanchipa“, dijo a los periodistas. Lanchipa argumentó que destituyó a Gutiérrez por ”conducta negligente“ pero señaló que ”en ningún momento dio instrucción“ de congelar la investigación contra Morales.

En este escenario, el presidente Luis Arce Catacora pidió mantener en secreto la investigación dado que se trata de una menor de edad. Arce también expresó su preocupación de que el caso pueda usarse con fines políticos.

”A los niños no se les puede tocar, esa es nuestra posición“, subrayó Arce. También señaló que la prioridad de su gobierno era la protección de los menores. ”Este es un tema delicado. El Gobierno nacional nunca utilizará un caso tan sensible como este con fines políticos. Vamos a solicitar que el caso sea declarado en reserva para garantizar la protección de la menor y su familia”, agregó.