Lula cree que el BCB debería haber bajado la Selic

Después del 31 de diciembre Lula tendrá la oportunidad de elegir un nuevo CEO del BCB

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó duramente la decisión del Banco Central de su país (BCB) de no bajar esta semana el tipo de interés de referencia Selic y dejarlo en el 10,5% anual.

”Fue una vergüenza, Brasil y el pueblo brasileño están perdiendo con esta tasa de interés (...) Cuanto más paga Brasil en intereses, menos dinero hay para invertir internamente y eso tiene que ser tratado como un gasto“, dijo Lula en una entrevista radial.

”No veo al mercado financiero preocupado por los sin techo, por los que reciclan papel, por los desempleados... El mercado no habla de las personas que necesitan del Estado“, agregó al criticar al director general del BCB, Roberto Campos Neto, quien fue nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro y trabaja de forma independiente del Gobierno federal según la Ley de Autonomía de 2021. El mandato de Campos Neto expira el 31 de diciembre, momento en el que Lula podrá elegir un nuevo CEO.

”Un presidente no debe inmiscuirse en los asuntos del Comité de Política Monetaria (Copom). En mis mandatos anteriores no interferí en el Banco Central“, explicó también Lula. ”Pero en un momento decidieron tener un Banco Central independiente“ con ”¿autonomía para servir a quién?“, se preguntó después de afirmar repetidamente en los últimos días que el comportamiento de Campos Neto era ”inapropiado“ porque pertenece a un sector político y, por lo tanto, no tiene autonomía, debido a lo cual trabaja ”para perjudicar al país más que para ayudarlo“.

”No hay explicación para que la tasa de interés esté como está“, insistió Lula.

El líder del PT también dijo esta semana que promulgaría el proyecto de ley para permitir los casinos en Brasil que actualmente se está tratando en el Congreso. Sin embargo, advirtió que esa iniciativa no salvaría al país en términos de ingresos y creación de empleo. Aunque el juego está prohibido en Brasil desde 1946, ”no hay razón para no sancionarlo”, consideró Lula.

El proyecto de ley ha sido aprobado por las comisiones del Senado y ahora espera la aprobación del pleno antes de ser sometido a la sanción presidencial. Ya ha sido aceptado por la Cámara Baja.

Según la Agencia Brasil, el proyecto permite la instalación de casinos en centros turísticos o complejos de ocio, como hoteles de alto nivel (más de 100 habitaciones), restaurantes, bares y lugares para reuniones y eventos. El texto también sugiere que se pueda conceder una licencia para un casino en cada estado, con algunas excepciones, como São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y Minas Gerais, Río de Janeiro, Amazonas y Pará, con hasta dos cada uno, por motivos de población o territorio.

Los legisladores que se oponen al proyecto mencionan el aumento de la adicción al juego y la creación de un ambiente favorable a la prostitución, el consumo de drogas y el crimen organizado, mientras que Lula dijo que aunque no le gustaban los juegos de azar, no creía que debieran tratarse como un delito.

“No me lo creo cuando la gente dice: 'si hay un casino, los pobres gastarán todo lo que tienen'. Los pobres no irán al casino, los pobres trabajarán en el casino, puede que incluso vean desarrollarse su ciudad, pero no irán porque el casino es algo para gente que tiene dinero”, argumentó.

Quienes están a favor del proyecto señalan los beneficios económicos, la creación de empleo y el desarrollo turístico de las regiones con casinos, así como el aumento de los ingresos fiscales. A pesar de estar de acuerdo con estos beneficios, el presidente dijo que “esto no va a resolver el problema de Brasil”.

“La creencia fácil de que creará dos millones de empleos y traerá desarrollo es una idea equivocada. Mi apuesta es hacer que la economía brasileña vuelva a crecer; mi apuesta es invertir fuertemente en la educación profesional y técnica, en las universidades y en la educación primaria; mi apuesta es fortalecer las escuelas de tiempo completo en todo Brasil, para crear empleos, aumentar los salarios y distribuir los ingresos. Eso es lo que hace feliz a la gente. Esa es la apuesta que el pueblo tiene que hacer, y esa es la apuesta que el pueblo va a ganar”, afirmó.