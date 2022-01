Cancillería de Perú afirma que el acceso de Bolivia al mar está contemplado en un tratado

La Cancillería de Perú emitió este miércoles un comunicado sobre el potencial acceso de Bolivia al Océano Pacífico, luego de las declaraciones del presidente Pedro Castillo en una entrevista radial con CNN en la que el jefe de Estado desató polémicas sobre ese delicado tema.

“Las condiciones de acceso están previstas en el Convenio Marco del Proyecto Binacional de Amistad, Cooperación e Integración 'Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz' y los demás Convenios de Ilo sobre zonas francas y turísticas, suscritos por ambos países el 24 de enero de 1992 ”, dijo la administración diplomática de Perú.

“Los esfuerzos por brindar mejores condiciones para el tránsito de personas y mercancías bolivianas por territorio y puertos peruanos responden a una posición histórica del Perú que, en ningún caso, puede interpretarse como que afecta nuestra soberanía”, señala también el documento en el cual se resalta que los acuerdos permitieron a Bolivia “disfrutar de un conjunto de facilidades en dicho puerto peruano y en las zonas económicas especiales que se crearon para favorecer el desarrollo del sur de nuestro país, al tiempo que facilitan el comercio exterior boliviano”.

Perú “promueve y defiende los valores e intereses del Estado en el escenario internacional con base en el pleno ejercicio de su soberanía y sobre la base de la seguridad e integridad de su territorio”, agrega el comunicado. Según la Cancillería, Perú ha manifestado en “varias ocasiones su más amplio espíritu de solidaridad y comprensión en relación con la mediterraneidad que afecta a Bolivia”.

“La actuación del Perú en el exterior se fundamenta en el pleno respeto a la Constitución y al Derecho Internacional, en particular, en el fiel cumplimiento de los tratados de los que el Estado es parte, así como en una permanente voluntad de estrechar las relaciones de amistad, cooperación e integración con países vecinos”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Castillo había admitido durante la entrevista que tiempo atrás se había pronunciado a favor de darle a Bolivia salida al mar y dijo que la idea debería ser puesta a consulta [a través de un plebiscito]. Después de esos comentarios, Castillo recibió numerosas críticas de la mayor parte del espectro político de Perú.

“No les digo que les voy a dar el mar por Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo, vamos a consultar al pueblo. Para eso, el pueblo tiene que manifestarse”, había dicho Castillo durante la entrevista.

El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, saludó en Twitter la “predisposición” de Castillo, que “ciertamente muestra su espíritu democrático y voluntad de fortalecer la hermandad entre los pueblos”.

Pero la presidenta del Parlamento de Perú, María del Carmen Alva, le dijo a Castillo que “el territorio del Estado es inalienable e inviolable” de conformidad con el artículo 54 de la Constitución peruana: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre”.

“Se respeta la soberanía nacional y la Constitución”, escribió Alva en Twitter.

“Mañana van a salir con titulares en el periódico de que Pedro entrega el mar a Bolivia, pero a mí eso no me importa, porque he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano”, había anticipado Castillo durante la entrevista con CNN.

Sin embargo, el diputado de Fuerza Popular Ernesto Bustamante recordó que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú ya declaró persona non grata al expresidente boliviano Evo Morales por su intromisión en los asuntos internos del país buscando una salida al mar.

La diputada Rosselli Amuruz de Avanza País pidió la renuncia de Castillo tras reconocer que no estaba preparado para el cargo. “Nuestro país no puede andar sin rumbo, teniendo a una persona cuyo cargo le queda grande y que admite que no está preparado para gobernar: confesión de parte, relevo de evidencia: renuncie señor presidente”, dijo Amuruz.

Según el acuerdo firmado en 1992 por los presidentes Alberto Fujimori y Jaime Paz Zamora, Perú otorgó a Bolivia una concesión por 99 años del puerto austral de Ilo, lo que garantiza a Bolivia no solo el acceso a esa terminal en el Pacífico, sino también el desarrollo de una zona franca y turística.