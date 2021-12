Comunidad Andina suprime tarifas de roaming a partir del 1 de enero

La decisión había sido aprobada en 2020.

Las tarifas de roaming para comunicaciones por telefonía celular están a punto de ser cosa del pasado entre los países de la Comunidad Andina (CAN - Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). A partir del 1 de enero de 2022 y gracias al trabajo conjunto de sus países miembros y a la fortaleza institucional que tiene desde hace más de 52 años, los ciudadanos de la CAN no tendrán que pagar ningún recargo adicional por roaming internacional pospago y podrán comunicarse más y mejor.

La Decisión 854, norma supranacional y obligatoria que fue aprobada el 19 de febrero de 2020, permitirá que se apliquen las mismas condiciones o planes tarifarios que en el país de origen para los servicios de voz, SMS y datos.

Esta mejora ayudará a más de 111 millones de usuarios a nivel regional y contribuirá a cerrar efectivamente la brecha digital, pero sobre todo fortalecerá la Agenda Digital Andina, impulsada por la Secretaría General en conjunto con los gobiernos de la CAN. Se espera que la supresión de las tarifas de roaming internacional beneficie a un gran número de bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos, a medida que la región avanza hacia una integración más profunda.

Otros logros del bloque regional incluyen el Estatuto Andino de Migración, que establece la residencia temporal y permanente en todos los países de la CAN, además de la ordenanza que facilita la circulación de vehículos para uso privado de turistas en los cuatro países; y la Carta Ambiental Andina, primer instrumento multilateral en la región, dentro del cual se ha desarrollado un diagnóstico ambiental y que pronto permitirá implementar una moderna plataforma tecnológica con información interoperable sobre la situación ambiental.