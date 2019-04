UE concede prórroga al Brexit hasta 31 de octubre; furia en el ala dura de los Conservadores

”La UE se puso de acuerdo sobre una prórroga (...) Ahora me reuniré con la premier Theresa May para el acuerdo del gobierno británico”, tuiteó Donald Tusk

May, enfrentada a las reticencias del ala más euroescéptica de su partido conservador, había pedido una nueva prórroga, hasta el 30 de junio Tras horas de discusiones, en la que Macron presionó por una prórroga menor, los 27 acordaron “revisar” los compromisos en su cumbre del 20 y 21 de junio

Los 27 socios del Reino Unido en la Unión Europea acordaron concederle a la primera ministra británica, Theresa May una prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre. ”La UE se puso de acuerdo sobre una prórroga (...) Ahora me reuniré con la primera ministra Theresa May para el acuerdo del gobierno británico”, tuiteó el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk.

May, enfrentada a las reticencias del ala más euroescéptica de su partido conservador, había pedido una nueva prórroga, hasta el 30 de junio, para intentar alcanzar con la oposición laborista una mayoría en favor del acuerdo de divorcio.

“Quiero que seamos capaces de marcharnos de manera ordenada y suave lo antes posible. Eso es por lo que voy a estar trabajando”, aseguró la dirigente británica antes de defender durante una hora su solicitud ante unos 27 homólogos exasperados.

Aunque fuentes diplomáticas calificaron su discurso de “útil y sólido”, la desconfianza de sus pares ante el caos político reinante en su país les hizo proponer una prórroga mayor, hasta el 31 de octubre, pero con matices. Tras horas de discusiones, en las que el presidente francés, Emmanuel Macron, presionó por una prórroga menor, los 27 acordaron “revisar” los compromisos en su cumbre del 20 y 21 de junio, explicó una fuente europea.

Después que el Parlamento británico rechazara en tres ocasiones el acuerdo de divorcio, los europeos se mostraban escépticos sobre la posibilidad que May lograra aprobarlo para el 30 de junio y, a su vez, querían evitar más cumbres de urgencia.

La solución del 31 de octubre parece una opción intermedia, después que muchos mandatarios abogaran por una prórroga hasta el 31 de diciembre, otros por un aplazamiento entre el 30 de junio y fines de año, y otros por octubre.

“El objetivo es que las instituciones europeas puedan avanzar y que el Brexit tenga el menor efecto en su funcionamiento”, indicó una fuente del gobierno francés, explicando que Bélgica, Luxemburgo, España y Malta apoyaban su posición.

La Unión Europea (UE) está preocupada por el buen funcionamiento del bloque si Reino Unido continúa siendo miembro más allá del 1 de julio, cuando se constituya el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones de mayo.

Las fechas debatidas están vinculadas a las próximas citas clave de una UE que cambia de ciclo con las elecciones a la Eurocámara y la llegada de una nueva Comisión Europea, en principio el 1 de noviembre.

Si los británicos continúan siendo miembros después del 22 de mayo, deben participar en las elecciones europeas, algo que la 'Premier' quiere evitar, pese a haber lanzado ya los preparativos. Una de las fuentes europeas explicó que “Reino Unido participará en las elecciones europeas si continúan siendo miembros el 22 de mayo”.

De permanecer por un tiempo largo, los europeos quieren de Reino Unido una “cooperación leal” como país que se está yendo y no vetar la adopción de proyectos europeos clave, como el presupuesto del bloque para 2021-2027.