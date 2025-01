Avión de pasajeros y helicóptero militar se precipitan al río Potomac tras colisionar en el aire

Un Bombardier CRJ700 de American Airlines que se aproximaba al Aeropuerto Ronald Reagan / National de Washington (DCA/KDCA) colisionó en pleno vuelo con un helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk del ejército estadounidense. Ambas aeronaves se precipitaron en el río Potomac.

El avión de pasajeros llevaba 64 personas a bordo (60 pasajeros y cuatro tripulantes), mientras que en la unidad militar viajaban tres efectivos. Hasta el momento se han recuperado al menos 18 cadáveres, pero el número de víctimas sigue sin confirmarse en medio de las labores de búsqueda y rescate con la participación de unos 300 socorristas.

