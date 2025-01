Evo dice que el gobierno boliviano ordenó a los médicos no tratarle

Morales denunció que el juez Rocabado se extralimitó en sus funciones al emitir una orden de aprehensión pese a su estado de salud

El ex presidente boliviano Evo Morales presentó el domingo su programa semanal desde su casa e insistió en que se le prohibió buscar ayuda médica adecuada para su estado de salud. La semana pasada se emitió una orden de detención en su contra por rebeldía tras eludir dos citaciones alegando problemas de salud.

Morales denunció que el Ministerio de Salud y otras instituciones habían dado instrucciones a los médicos para que no le atendieran ni emitieran certificaciones, obligándole a recurrir a clínicas privadas. “¿Qué clase de gobierno tenemos? Realmente no entiendo por qué se me prohíbe recibir atención médica. Quiero que el pueblo boliviano sepa hasta dónde ha llegado el Gobierno”, dijo el dirigente indígena de izquierda en radio Kawsachun Coca.

Asimismo, volvió a mencionar que padecía neumonía y bronquitis, lo que le incapacitaba para presentarse ante el tribunal como se le había solicitado. Su salud también se deterioró debido a una huelga de hambre en la que perdió 10 kilos, pesando ahora 75.

Según Morales, se aconsejó a los médicos que no viajaran a su residencia del Chapare para tratarle, incluidos más de 40 neumólogos y 20 cardiólogos. Por ello, se calificó a sí mismo como víctima de una persecución política y añadió que el médico que le diagnosticó neumonía fue despedido de un centro médico privado.

Morales, que no sale del Chapare desde noviembre del año pasado, también advirtió que el juez Nelson Rocabado se extralimitó en sus funciones al emitir una orden de aprehensión sin tomar en cuenta los informes médicos presentados por su equipo jurídico.

En este escenario, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renée Castro, negó las acusaciones del ex mandatario: “Es absolutamente falso que este Ministerio haya instruido el despido de algún médico ya que la emisión de certificados médicos no constituye causal de despido bajo ninguna circunstancia y menos si se trata de un profesional del sistema privado de salud. Rechazamos categóricamente estas acusaciones falsas y malintencionadas, que no hacen más que desinformar y generar confusión”, dijo Castro, quien agregó que estas acusaciones carecen de fundamento y buscan desinformar y generar confusión en la población.

