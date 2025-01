Amargo fin de año para los argentinos que ganan más dólares para comprar menos

Para Milei los salarios en US$ son una mejora independientemente de su poder adquisitivo

El año pasado pudo haber significado una batalla ganada contra la inflación por la administración libertaria del Presidente Javier Milei. Sin embargo, también representó una pérdida salarial significativa para la mayoría de los argentinos, si no la desaparición de sus medios de subsistencia, como ocurrió con los trabajadores temporales del Estado cuyos contratos no se renovaron como era habitual en gobiernos anteriores.

Aunque el campo libertario y el propio Milei insisten en que el sueldo mínimo subió en dólares, promediando los U$S 1.100, el estudio Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones difundido esta semana por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) demostró que el mínimo real cayó un 30% en un año si se lo mide desde su poder adquisitivo.

Sólo en noviembre, disminuyó un 2,4%, constató el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Política Económica de la UBA. Esta evolución es la consecuencia de un proceso decadente más extenso que se remonta a diciembre de 2023, cuando en medio de una inflación galopante se contrajo un 15%, seguido por una caída del 17% al mes siguiente, tras lo cual no se observaron más reducciones. Si bien se adoptaron ajustes al alza en las escalas salariales de valor nominal, en junio se produjo una nueva caída del 4,4%, seguida de una recuperación del 4,3% en julio tras la cual todo fue cuesta abajo para una pérdida acumulada del 30% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2024.

En septiembre, la encuesta detectó un freno en la caída entre los trabajadores privados, ya que sólo dos de los 13 sectores considerados registraron una variación negativa: Transporte (0,2%) y Servicios Personales (0,1%) mientras que Comercio subió (0,4%) al igual que Construcción y Servicios Inmobiliarios (0,3% ambos).

Tras once meses de descensos consecutivos, el empleo en la Industria registró un ligero aumento en agosto (0,1%) y en septiembre (0,3%), con 2.000 nuevos puestos de trabajo. Pero entre septiembre de 2023 y julio de 2024 se perdieron más de 33.000 empleos formales.

En septiembre, el empleo creció en 19 provincias, sobre todo en Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones y Santa Cruz, pero cayó en Chubut, Río Negro y Catamarca. Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Misiones concentraron la mayor parte de la variación positiva del empleo formal privado total.

La reseña elaborada por Roxana Maurizio y Luis Beccaria también subrayó que, en términos reales, el salario mínimo se ubicó !en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad!. Las últimas cifras también implicaron !una erosión del 61% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011.

Milei decretó que a partir del 1 de enero, el salario mínimo mensual consistirá en AR$ 286.711 (alrededor de US$ 286) y AR$ 1.434 (alrededor de US$ 1,4 por hora). En febrero estos valores se ajustarán a AR$ 292.446 y AR$ 1.462 respectivamente. Queda por ver cuánto representará eso en dólares estadounidenses, ya que los analistas financieros insisten en que la paridad actual se mantiene artificialmente porque el gobierno no levanta el llamado cepo cambiario.