Aumentan las exportaciones de carne paraguaya

EE.UU. superó a Rusia como importador de carne paraguaya

Paraguay se posicionó como un protagnista serio en la industria cárnica mundial luego de que las ventas a Estados Unidos y Canadá se tradujeran en un aumento significativo de los envíos en lo que va del año, informó este lunes el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

En los primeros once meses de 2024, Paraguay exportó 720.024 toneladas de carne, despojos bovinos y otros productos de origen animal, generando un ingreso de US$ 2.208.244.058, impulsado por mercados demandantes como Estados Unidos y Canadá. Sólo en carne bovina se exportaron 319.279 toneladas por US$ 1.589.955.488. Sumadas las menudencias, el total llegó a 382.091 toneladas por US$ 1.699.087.683 en ingresos, lo que representa un aumento interanual del 19%, o del 27% en términos de volumen.

El principal destino de la carne paraguaya siguió siendo Chile (36% o 110.913 toneladas por US$ 579.278.675), seguido por Taiwán (11% con 36.259 toneladas por un valor de US$ 177.574.800). En tercer lugar se situó Brasil (9% ó 23.550 toneladas por US$ 137.333.163).

En noviembre, Estados Unidos ascendió al cuarto puesto, representando el 8% de los envíos. En octubre, Estados Unidos ya había superado a Rusia como uno de los mayores compradores de carne vacuna paraguaya con 25.308 toneladas hasta noviembre, generando ingresos por US$ 127.360.204. Israel también representó el 8% de las exportaciones de carne de vacuno y Rusia el 5%. Canadá importó 6.349 toneladas de carne paraguaya, por un total de US$ 29.657.585.

Por otra parte, el titular del Senacsa, José Carlos Martin, dijo que representantes de Filipinas estaban auditando el sistema de producción de carne de Paraguay. La misión permanecerá en el país sudamericano hasta el 18 de diciembre.

Asimismo, el Senacsa confirmó esta semana que recibió la validación oficial de los documentos técnicos para la reconfirmación anual, que ratifica a Paraguay como País Libre de Peste Porcina Clásica (PPC) y País Libre de Peste de Pequeños Rumiantes (PPR) emitida por el Departamento de Estatus Oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OI).

“Este reconocimiento es el resultado del trabajo conjunto realizado por el sector público y privado, que con su esfuerzo, dedicación y profesionalismo contribuyen al fortalecimiento de la sanidad animal en Paraguay”, reza un comunicado del Senacsa.