Candidatos presidenciales uruguayos celebran debate a una semana de la segunda vuelta

Orsi llevaba la delantera en todas las encuestas hasta el domingo; ahora están midiendo si el debate ha cambiado algo

En momentos en que todas las encuestas señalan al ex intendente (gobernador) de Canelones Yamandú Orsi, del opositor Frente Amplio (FA), como favorito para la segunda vuelta del 24 de noviembre en Uruguay frente a Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional y la coalición Multicolor, ambos candidatos realizaron el domingo por la noche el debate obligatorio, en el que repasaron temas de desarrollo humano, seguridad, economía, conocimiento y empleo.

Las medidoras analizan ahora si el evento tuvo algún impacto en el resultado previsto para las elecciones.

El duelo erístico duró 90 minutos y se dividió en cinco bloques de unos 12 minutos de duración cada uno. En su intervención final, Orsi señaló que: “Me hubiera gustado hablar menos del Frente Amplio y más de las propuestas. Queda una semana, todos tendremos que elegir entre dos propuestas. La de las promesas incumplidas o la del país de los compromisos. El cambio seguro es el que une al Uruguay, el que nos permite crecer y llegar a fin de mes. El cambio seguro es el que cuida mejor a nuestra gente. El que ofrece acortar los tiempos de atención médica. Les pido que me acompañen. A los que no nos votaron para recuperar la confianza y la fe. A los que añoran un Uruguay batllista que también me acompañen. Llevemos la esperanza a las urnas. Llevemos a las urnas el amor por nuestro pueblo. Quiero ser presidente de todos los uruguayos. Supe hacerlo cuando estuve en Canelones, volveré a hacerlo ahora”.

Por otro lado, Delgado insistió en que el debate era necesario “no para pelear” sino “para que la gente compare y elija con información”.

“Aquí la gente puede comparar dos modelos de país y de liderazgo. Nuestro modelo es un modelo de certezas y el otro es una vuelta al pasado. Menos libertad y más riesgos. En siete días todos tenemos que hacernos la pregunta: si mañana hay una nueva crisis, ¿quién te gustaría que estuviera al frente?”, subrayó.

“Estoy listo, probado y humildemente dispuesto a ser ese capitán del barco que pueda navegar en aguas tormentosas. Quiero asegurarles a los uruguayos que entendí el mensaje de las elecciones de octubre. Quiero gobernar para todos y que Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina en 5 años”.

Según una reciente encuesta del diario El Observador y la Universidad de la República (Udelar), Orsi aventaja por 54,2% a 45% de la intención de voto. Sólo el 0,8% de los 7.300 enttrevistadoos no expresaron una preferencia clara.

Hablando con gente en Montevideo, MercoPress también detectó la misma sensación. Independientemente de su preferencia, la mayoría de los consultadoos coincidieron en que preveían una victoria de Orsi. Sin embargo, un librero cuyo nombre se mantendrá en reserva admitió que “yo también creo que Orsi ganará, pero da lo mismo; tanto él como Delgado representan al PUNOM”, acrónimo del supuesto Partido Único del Nuevo Orden Mundial.