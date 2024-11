Lula dice que Maduro no es problema de Brasil

“Maduro es un problema venezolano, no brasileño”, dijo Lula

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en una entrevista con RedeTV que Nicolás Maduro es “problema de Venezuela” y no de su país. “Me parece que fue una sabia reflexión de Lula”, respondió Maduro tras las recientes diferencias entre ambos gobiernos latinoamericanos que derivaron en la exclusión de Caracas de la membresía asociada de los BRICS otorgada a Bolivia y Cuba, entre otros.

La crisis diplomática tiene su origen en las elecciones del 28 de julio que Maduro dice haber ganado a pesar de no haber presentado ninguna prueba que lo corrobore, mientras que las actas de votación publicadas por la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) demostrarían que el verdadero vencedor fue Edmundo González Urrutia, de 72 años, que se vio obligado a exiliarse en España tras dictarse una orden de detención contra él. Brasil no reconoció estos resultados, pero no llegó a ponerse del lado de González Urrutia, cosa que sí hicieron muchos otros países.

En la última entrega de la saga electoral, Lula dijo ahora que no tiene derecho a dudar de los resultados y del fallo del Tribunal Supremo venezolano sobre el asunto, como tampoco quiere que se cuestione al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. “No tengo derecho a seguir cuestionando al Tribunal Supremo de otro país, porque no quiero que ningún país cuestione a mi Tribunal Supremo, incluso cuando comete errores”, argumentó. “Incluso cuando hace lo que hizo conmigo, de no dejarme ser candidato en 2018”, subrayó Lula al recordar que su enviado especial Celso Amorim había supervisado las elecciones in situ en Caracas.

Sobre su enfrentamiento con los regímenes de Venezuela y Nicaragua, Lula explicó: “Quiero que Venezuela viva bien, que atiendan a su pueblo con dignidad. Y yo voy a cuidar de Brasil”. A continuación, subrayó que “no puedo seguir preocupándome... o peleándome con Nicaragua, Venezuela o no sé quién. Tengo que tratar de luchar y hacer que este país funcione”.

Durante su programa Con Maduro Más, el jefe de Estado venezolano coincidió en que los problemas de Venezuela no son asunto de Brasil. “Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que encontrar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, [y] sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana, y Venezuela con sus instituciones y nuestra dinámica también soberana.”