Situación crítica en partes de Bolivia por bloqueos de carreteras de los evistas

“Los pueblos humildes e indígenas siguen siendo vanguardia de lucha”, argumentó Morales

El bloqueo de carreteras por parte de partidarios del ex presidente Evo Morales ha provocado la escasez de alimentos en 32 hospitales, viviendas y albergues de 4 departamentos de Bolivia, según se informó este jueves. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, calificó de “alarmante” la situación que afecta al menos a 14 centros de salud, así como a varios albergues que se encuentran desabastecidos, especialmente en el caso de niños y adolescentes, ancianos y pacientes hospitalizados.

“Hemos realizado una verificación de la Defensoría del Pueblo en 32 centros que tienen que ver con hogares, albergues para ancianos, hogares para niños y adolescentes, y hospitales de segundo y tercer nivel en cuatro departamentos. Los resultados son realmente alarmantes”, explicó el funcionario.

En el caso de Cochabamba, se identificaron situaciones como las del hogar San José, donde ya no cuentan con raciones secas de arroz, la provisión de carne está a punto de agotarse y no tienen leche y aceite para alimentar a los ancianos que viven allí. En el hogar El Buen Pastor, también en el departamento valluno, no tienen frutas y el stock de verduras está a punto de agotarse, agregó Callisaya, quien continuó describiendo otras situaciones críticas puntuales.

En este escenario, llamó a las partes involucradas a encontrar una solución. “Nosotros, como Defensoría del Pueblo, vamos a apostar al establecimiento de estos espacios de diálogo real, sincero, transparente y público. No sólo con la convocatoria a una sesión de conversación pública en un lugar determinado, sino generando las condiciones para que ese diálogo se dé efectivamente. De lo contrario, la convocatoria abierta se convierte en una mera formalidad”, subrayó.

Mientras tanto, Morales insistió en las redes sociales en que los bloqueos que ya llevan 11 días formaban parte de una rebelión indígena contra la crisis económica. “Los bloqueos y protestas que se desarrollan en varias carreteras nacionales son una rebelión del movimiento indígena, acompañado de los legítimos movimientos sociales y con el apoyo de sus bases, para defender a la patria de su grave crisis económica e institucional”, afirmó.

Asimismo, argumentó que “los pueblos humildes e indígenas siguen siendo vanguardia de lucha, como lo fueron en otras etapas de la historia como la independencia, la recuperación de la democracia y la defensa de la revolución democrática y cultural”.

Los detractores de Morales sostienen que el verdadero objetivo es garantizar la impunidad de Morales en el caso de trata y tráfico en su contra en Tarija.