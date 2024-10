Evistas mantienen bloqueadas las carreteras de Bolivia

Lo que buscan es la impunidad para Morales, sostuvo Alcón

Los seguidores del ex presidente boliviano Evo Morales siguen bloqueando carreteras estratégicas del país sudamericano causando numerosos problemas a los ciudadanos de a pie. Aunque invocan una serie de razones plausibles, el principal motivo parece ser la protección de su líder, procesado por trata de personas y abuso de menores.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo este martes que el “Evismo” buscaba la impunidad de Morales, investigado por la Fiscalía de Tarija. Los manifestantes también exigían que se permitiera a Evo presentarse a las próximas elecciones a pesar de la prohibición constitucional de hacer carreras políticas interminables. Alcón insistió en que, en última instancia, esa decisión corresponde a la “Constitución Política del Estado y no al Ejecutivo”.

También subrayó que el Gobierno nacional del presidente Luis Arce Catacora -antiguo aliado de Evo ahora convertido en su archienemigo- convocó al diálogo pero ni Morales ni los líderes de su movimiento se presentaron y ahora “por cuestiones políticas y personales se perjudica a la población, a los transportistas y a otros sectores económicos”. También instó a los bloqueadores de caminos a deponer su actitud para evitar mayores perjuicios a la población en general.

Alcón insistió en que la administración de Arce está abierta a debatir temas de competencia del Ejecutivo, pero otros son de competencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el o los casos penales contra Morales corresponden al Poder Judicial.

El dirigente campesino evista Enrique Mamani dijo que el movimiento se sentaría a una mesa de diálogo siempre y cuando se cumplan estas condiciones:

• Abrogar el decreto supremo que prohíbe la venta de gasolina y diesel en bidones.

• Abrogar el decreto supremo que dispone la importación de trigo con arancel 0

• Abrogar el decreto supremo que establece la denominada “pausa ambiental” porque genera una crisis alimentaria que sufrirán las familias

• Abrogar el decreto supremo 4732 que atenta contra la propiedad privada sobre bienes inmuebles

• Garantizar el abastecimiento de combustibles y el control efectivo de los precios de la canasta familiar

• Promulgar el Proyecto de Ley 079 que financia la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi-Confital

• El cese de la persecución judicial y el abuso de poder.

• La liberación inmediata de los “compañeros injustamente detenidos”.

En este escenario, la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que 300 camiones cisternas que transportaban alrededor de 40.000 litros de combustible cada uno se encontraban varados en diferentes puntos de bloqueo.

”Tenemos alrededor de 300 camiones cisternas que están en diferentes puntos de bloqueo (...), cada camión cisterna tiene aproximadamente 40.000 litros“, dijo el martes en rueda de prensa el director ejecutivo de YPFB, Armin Dorgathen.

”El abastecimiento está garantizado, el producto está; sin embargo, si los camiones cisterna no pueden pasar por los puntos de bloqueo, seguramente, tendremos algunos retrasos en las entregas“, agregó. ”No significa que no tengamos el producto, no hay necesidad de hacer colas en los surtidores porque eso sólo aumenta la escasez”, explicó.