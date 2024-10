Candidato colorado elige analogía equivocada para describir relación de Uruguay con Mercosur

Ojeda resaltó que “Uruguay no puede hacer 50 amenazas de irse de un Mercosur del que nunca se va a ir”

El candidato presidencial del Partido Colorado, Andrés Ojeda, eligió este fin de semana una polémica analogía para referirse a la situación de Uruguay dentro del Mercado Común Sudamericano (Mercosur). Afirmó que afectaba a la credibilidad de su país no matar a ningún rehén cuando secuestraba aviones.

Quiso decir que Montevideo debería dejar de amenazar con abandonar el bloque cuando todo el mundo sabe que no lo hará aunque a veces moleste ver lo mal que lo tratan los demás miembros. El Partido Colorado es integrante de la coalición gobernante Multicolor.

“Si vas a secuestrar un avión tenés que estar dispuesto a matar al menos a un rehén”, dijo Ojeda en un vídeo que se hizo viral. “Siempre digo algo, y se lo digo a mis clientes”, comenzó diciendo el abogado Ojeda, “si vas a secuestrar el avión, al menos tenñes que estar dispuesto a matar a un rehén. Si no, no secuestres el avión, porque la próxima vez que secuestres el avión, nadie te va a creer”.

“Uruguay no puede hacer 50 amenazas de irse de un Mercosur del que nunca se va a ir. Esa es la realidad. ¿Por qué no se va a ir? Porque de las 1.400 empresas exportadoras que hay en Uruguay, 400 tienen su trabajo básicamente basado en el Mercosur. Hoy nos estamos pegando un tiro en el pie saliendo del Mercosur”, argumentó.

“Obviamente, estoy tan enojado como todos porque nos ignoran, porque no nos dan una oportunidad”, prosiguió. “Pero, al final, la decisión razonable y pertinente tiene que ser pragmática: no me voy a ir de un lugar donde me hace bien estar, aunque me moleste cómo me tratan”.

Después de que el vídeo se hiciera viral, Ojeda recibió duras críticas por sus comentarios. Un usuario de X escribió sobre un candidato presidencial “incalificable”. “Vergüenza y horror”, añadió sobre “comparar una asociación de mercado de países con el crimen de secuestrar un avión ¡y matar rehenes!”, como subrayó otro comentarista en las redes sociales. “La gente lee los titulares y no ve el vídeo entero. Es la 'trampa' para llamar la atención”, advirtió un tercer usuario de X.