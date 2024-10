BCRA lanza monedas de colección de AR$ 25

El BCRA emitió 2.500 piezas de esta nueva moneda conmemorativa, acuñada en plata 925, con un valor nominal de AR$ 25

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el lanzamiento de una nueva moneda de AR$25 en el marco de una iniciativa conjunta con España, Portugal y otros países de la región para destacar la diversidad cultural de cada nación.

La emisión de 2.500 piezas dentro de la XIII edición de la Serie Iberoamericana de monedas conmemorativas estará centrada en el tema de este año: Capitales Iberoamericanas. Acuñadas en plata 925, con un valor nominal de 25 pesos, tienen un diámetro de 33 milímetros y el canto estriado. Cada una pesa 13,5 gramos. También muestra el Puente de la Mujer de Buenos Aires.

“Ubicado en la Dársena 3 de Puerto Madero e inaugurado en 2001, el Puente de la Mujer se ha convertido en uno de los íconos más significativos de la ciudad. Su diseño, obra del arquitecto Santiago Calatrava, evoca una pareja de tango. La rotación del puente sobre su eje, que simula el giro sincronizado de las bailarinas, permite el paso de grandes embarcaciones, a pesar de sus 800 toneladas”, explicó el BCRA en un comunicado.

Cada moneda se presenta en una cápsula acrílica, acompañada de un certificado de autenticidad y un estuche. La moneda puede adquirirse en la autoridad monetaria.

Además, el BCRA lanzará a finales de este mes billetes de 20.000 AR$ (unos 16 US$ a la cotización no oficial). El primer lote impreso por la China Banknote Printing and Minting Corporation consta de 230 millones de unidades. Según se informó, algunos de estos billetes de color azul con el rostro del jurista Juan Bautista Alberdi ya se encuentran en el país para ser probados en cajeros automáticos. Esta medida busca evitar que se repita lo ocurrido en mayo con el billete de AR$ 10.000,

Los nuevos billetes buscan aliviar el frenesí de fin de año que suele venir con los aguinaldos.