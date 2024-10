Falklands y Gibraltar confiados en apoyo del Reino Unido a la auto determinación y deseos de sus pueblos

Joseph García, vice del Ministro Principal de Gibraltar

Gobernadora de Falklands, Alison Blake CMG Gilbert House, sede de la Asamblea Legislativa electa de Falklands Ed Miliband, Secretario de Energía del Reino Unido

El reciente acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la República de Mauricio relativo a la soberanía del archipiélago de Chagos en el Océano Indico y el futuro de su gente, ha disparado las aspiraciones de grupos nacionalistas tanto en España como en Argentina, reclamando las soberanías de Gibraltar y de las Islas Falklands.

Empero y a pesar del nerviosismo despertado entre los residentes locales de esos territorios, parece pasarse por alto el hecho que toda la operación fue designada como un tema de seguridad nacional, involucrando la estratégica base militar en el islote de Diego García, en el archipiélago de Chagos, con personal y equipos principalmente de Estados Unidos, (también mencionado en el acuerdo), en una región que se considera un creciente punto caliente del globo.

Más aún podemos decir que España ha vivido con las presencia de bases norteamericanas en su territorio por décadas, y en el caso de Argentina y su reclamo sobre las Falklands, recordemos que la actual administración aspira a convertirse en miembro de la OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de naciones responsables de Occidente, (entre las cuales de América Latina, Chile, Costa Rica, Colombia y México), al igual que asociarse a la OTAN, y parecen olvidar que el Reino Unido es miembro pleno de OCDE y de OTAN, además de privilegiado aliado de los Estados Unidos. Esperemos que no estén cometiendo el mismo error de interpretación que el General que lanzó la invasión y guerra de 1982, creyendo que con retórica anti marxista y auspiciando acciones clandestinas encubiertas, contaría con el respaldo total del entonces presidente Reagan y del estamento militar de ese país.

Y muy a pesar de algunos balbuceos del actual primer ministro británico, recién asumido y aún poca experiencia, cuando fuera acosado por una prensa inglesa cada vez más escandalosa respecto a futuras acciones relativas a Gibraltar, las Falklands y otros Territorios de Ultramar, el hecho es que los Territorios de Ultramar auto gobernados de Gibraltar y de Falklands se mantuvieron sólidamente en apoyo y confiados en el reiterado compromiso del Reino Unido con la auto determinación y gobernanza democrática de sus pueblos.

Gibraltar

Desde Gibraltar, la GBC, publicó que el Ministro Principal Adjunto Joseph García aseguró que la posición del gobierno del Reino Unido respecto a Gibraltar no ha cambiado, y reafirmó que el estatus del Peñon en materia de derecho internacional es completamente diferente a las Islas Chagos.

En efecto la noticia que el archipiélago de Chagos será entregado a la República de Mauricio ha despertado conversaciones sobre en qué situación quedan otras jurisdicciones tales como las Falklands y Gibraltar

Al respecto una declaración de la gobernadora de las Islas Falkland afirmó que los ministros del Reino Unido han sido muy claros durante todo el proceso en cuanto a que el Reino Unido no acordará nada que signifique arriesgar la soberanía en otros Territorios de Ultramar.

Y el gobierno de Gibraltar fue rápido en manifestar que la situación en Chagos es completamente diferente de la de Gibraltar, lo cual no ha impedido que legisladores del partido Conservador, ahora en la oposición, de condenar la decisión e implicancia para los Territorios de Ultramar y cuestionar el compromiso del primer ministro Keir Starmer con los Ots.

Sin embargo la sede del gobierno autónomo de Gibraltar, The Convent reiteró el apoyo del gobierno del Reino Unido a Gibraltar afirmando que nunca ingresará en acuerdos de soberanía contra los deseos democráticamente expresados del pueblo del Peñon.

Además allá por 2017, Keir Starmer previo a ser electo líder del Laborismo comentó a la GBC que esa era también la política del partido Laborista.

Por su parte el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo sostuvo confiar en que Gibraltar “sería capaz de derrotar cualquier intento legal de un gobierno del Reino Unido por subvertir el derecho a la auto determinación, aunque estaba seguro que ese día nunca llegará”.

Asamblea Legislativa de Falklands

Por su parte, desde Gilbert House la Asamblea Legislativa electa de las Islas Falkland marcó que toma nota del reciente anuncio de la progresión en el ejercicio de soberanía, de forma de hacer a la república de Mauricio soberana sobre el archipiélago de Chagos.

Agrega que la historia de las Islas Falkland es totalmente diferente de esa de las islas de Chagos, y la Asamblea Legislativa de las Falklands, y el gobierno de las Falklands han recibido seguridades que este acuerdo no tiene impacto alguno en cuanto a la auto determinación del pueblo de Falklands, asi como con la existente y futura relación entre las Islas Falkland y el Reino Unido.

El pueblo de las Falklands ha elegido libremente nuestro estatus político como un Territorio Británico de Ultramar auto gobernado, tal fuera demostrado en nuestro referendo del 2013, en el cual 98% de votantes (con una concurrencia a las urnas del 92% de habilitados) votaron SI cuando se les preguntó si querían permanecer bajo este estatus. La situación es única a las Falklands y está totalmente separada del tema de soberanía de las islas Chagos.

La gobernadora de Falklands, Alison Blake, BMG, dijo desde Casa de Gobierno que, “Me gustaría reasegurarles que los contextos legales e históricos del archipiélago de Chagos y las Islas Falkland, son muy diferentes. Los ministros del Reino Unido han sido muy claros durante todo el proceso que el Reino Unido no acordará nada que ponga en riesgo la soberanía de otros Territorios de Ultramar”.

“El gobierno del Reino Unido permanece comprometido a la defensa de la auto determinación del pueblo de las Islas Falkland y el inquebrantable compromiso de defender para que la soberanía del Reino Unido permanezca sin recorte alguno”

“La Asamblea Legislativa de las Islas Falkland reafirma con fuerza la importancia del derecho a la auto determinación como principio fundamental del derecho internacional y de gobernanza. Nuestra relación con el Reino Unido es una que hemos elegido libremente y es reconocida en el vínculo de larga data de amistad y cooperación entre nuestros dos gobiernos”.

Secretario Ed Miliband

Y por si fuera poco, Ed Miliband Secretario de Energía y de Cero Neto, comentando el acuerdo del Reino Unido con la república de Mauricio respecto al archipiélago de Chagos y posibles consecuencias, en entrevista con el medio londinense The Independent fue contundente, el hecho que Reino Unido permanezca en control de las Islas Falkland es un tema “no negociable”.

“Estamos muy seguros que no queremos reabrir eso,” comentó a Nick Ferrari en el programa LBC de The Independent, cuando se le preguntó a Miliband si lo sucedido con Chagos y cincuenta años de tensión, podrían apuntar a rápidos cambios territoriales



“El archipiélago de Chagos es una situación particular, donde como Uds. saben por mucho tiempo ha habido una disputa...y el acuerdo fue en definitiva una forma de salvaguardar los intereses británicos”, concluyó quien también entre 2010 y 2015 fue líder del Laborismo, en ese entonces en la oposición.