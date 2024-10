Assange dice que quedó libre no porque el sistema funcionara

El periodismo no es un delito, insiste Assange

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, afirmó este martes en su primera comparecencia pública tras su liberación de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el Reino Unido, a finales de junio, que estaba “libre porque me declaré culpable de periodismo”.

En su mensaje ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) en Estrasburgo (Francia), el ciudadano australiano también instó a los legisladores a alzarse contra la creciente “represión transnacional” de la información.

Assange pasó años en la cárcel mientras luchaba contra su extradición a Estados Unidos, donde se le acusaba de obtener y revelar ilegalmente información clasificada de defensa nacional. Tras un acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, admitió cierta culpabilidad a cambio de renunciar al derecho a interponer cualquier otro recurso y se le concedió la libertad condicional dado el tiempo cumplido.

“Quiero ser totalmente claro. Hoy no estoy libre porque el sistema haya funcionado. Hoy estoy libre, tras años de encarcelamiento, porque me declaré culpable de periodismo”, subrayó Assange al hablar de lo que calificó de “campaña de represalias” por parte de la CIA bajo el mando del director Mike Pompeo durante los años de Donald Trump. La agencia habría contemplado secuestrar o matar a Assange mientras se encontraba bajo asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

“Me declaré culpable de buscar información de una fuente y de informar al público de la naturaleza de esa información. No me declaré culpable de ningún otro cargo”, explicó también. “El periodismo no es un delito, es el pilar de una sociedad libre e informada”, subrayó.

Además, Assange señaló que otras personas en situaciones similares a la suya no gozaron de la misma publicidad ni del consiguiente apoyo internacional. “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, afirmó.

“Es difícil no trazar una línea desde la persecución contra mí por parte del gobierno de Estados Unidos -su cruce del Rubicón al criminalizar internacionalmente el periodismo- hasta el clima de enfriamiento de la libertad de expresión que existe ahora”, señaló también Assange. En su opinión, Estados Unidos abusó de los procedimientos judiciales europeos y se ha le ha alentado a utilizar nuevamente el mismo mecanismo.

“Cuando las naciones poderosas se sienten con derecho a perseguir a personas más allá de sus fronteras, esas personas no tienen ninguna posibilidad a menos que existan salvaguardias sólidas y un Estado dispuesto a hacerlas cumplir. Sin ellas, ningún individuo tiene la esperanza de defenderse contra los vastos recursos que puede desplegar un agresor estatal”, advirtió Assange.

En este escenario, corresponde a los gobiernos europeos garantizar que “la libertad de expresión y la libertad de publicar la verdad no sean privilegios de unos pocos, sino derechos garantizados a todos”, añadió.

Tras su liberación, regresó a Australia, donde ha mantenido un perfil bajo hasta la comparecencia del martes, “dado el carácter excepcional de la invitación”.

La PACE debatirá un informe elaborado por la eurodiputada islandesa Thorhildur Sunna Aevarsdottir sobre los “procesamientos y condenas desproporcionadas” contra Assange, al que calificó de “preso político”.

El Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, ha definido al australiano como “terrorista de alta tecnología”. Otros de sus detractores argumentan que la publicación de documentos sensibles pone en riesgo la vida de numerosas personas y del país.