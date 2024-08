OMS declara emergencia pública mundial por brote de viruela símica en África

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, la posibilidad de que la enfermedad se extienda por África y otros continentes es muy preocupante

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró su máximo nivel de alerta mundial ante el aumento del número de casos de viruela símica en África y la amenaza de nueva pandemia que supone. Esta vez el virus se ha extendido rápidamente por 13 países, incluidas regiones donde nunca antes se habían registrado casos.

“La detección y rápida propagación de un nuevo clado de viruela del simio en el este de la RDC, su detección en países vecinos que no habían notificado casos de viruela del simio con anterioridad, y la posibilidad de que siga propagándose dentro de África y más allá son motivo de gran preocupación”, subrayó el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa.

También señaló que las infecciones por viruela símica en la República Democrática del Congo (RDC) han aumentado en los últimos años. En lo que va de año, se han notificado 524 muertes de un total de más de 14.000 casos. Es la segunda vez en tres años que la OMS designa la epidemia de mpox como emergencia internacional. La última vez fue en julio de 2022.

El martes, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África) ya había declarado el brote de mpox (por su nombre en inglés) en la región como una emergencia de salud pública de seguridad continental.

“La OMS ha estado trabajando para contener la propagación del mpox en África y ha venido advirtiendo de que la epidemia es algo que debería preocuparnos a todos. La semana pasada, convoqué al comité de emergencia para evaluar la situación en la República Democrática del Congo y otros países de África. Hoy, el comité se ha reunido y ha informado que, en su opinión, la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional”, declaró el Dr. Tedros.

“Está claro que es esencial una respuesta internacional coordinada para interrumpir estos brotes y salvar vidas. Una emergencia de salud pública de importancia internacional es el nivel más alto de alarma en la legislación sanitaria”, prosiguió.

En mayo de 2023, el Director General admitió que entonces “el final de la emergencia no significa que el trabajo haya terminado” porque “el virus sigue presentando importantes desafíos para la salud pública”, ya que los casos relacionados con viajes “notificados en todas las regiones, demuestran la continua amenaza”. También señaló que el mpox constituye un riesgo particular para las personas con infecciones por VIH no tratadas.

El mpox es una zoonosis vírica. La transmisión al ser humano puede producirse por contacto con animales salvajes infectados, personas infectadas por el virus y materiales contaminados. Los síntomas suelen incluir erupciones o lesiones cutáneas, inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, dolores corporales, dolor de cabeza, escalofríos y debilidad.

En la actualidad, no existe vacuna contra la viruela del mono. Sin embargo, se dice que la vacuna contra la viruela tiene una eficacia preventiva del 85%.