Reportan fuerte aumento de las exportaciones peruanas

“Este desempeño es una clara señal de la importancia del sector para el desarrollo de la economía nacional”, señaló Galdo

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú confirmó este lunes que las exportaciones del país sudamericano subieron 7.2% interanual en el primer semestre de 2024, totalizando US$ 33,046 millones gracias a un incremento combinado de precios y volúmenes. Sólo en junio, las exportaciones crecieron un 11,6% interanual, alcanzando los US$ 6.032 millones, debido a las mayores ventas de productos pesqueros (186%), en particular de anchoas.

Las ventas al exterior de minería metálica (+60,9%) y agricultura (+34,4%) compensaron los menores envíos de pescado e hidrocarburos, explicó la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo.

Las exportaciones de oro ascendieron a US$ 5.744 millones (+51,9%), debido a un aumento del volumen y del precio, que alcanzó valores récord. Sin embargo, el cobre (principal producto de exportación del país) cayó un 1,2% debido a una reducción en la cantidad.

Los envíos agroalimentarios totalizaron 4.486 millones de dólares entre enero y junio, un crecimiento interanual del 12,5% impulsado por las mayores ventas de cacao (+166% ó US$ 430 millones interanuales) en medio de precios récord.

Las exportaciones de frutas crecieron un 6,4% debido al aumento de las ventas de arándanos (+87,3%) y aguacate (+29,5%). En el lado negativo, las hortalizas cayeron un 4,5% en conjunto, a pesar de un aumento del 52,6% en la venta de cebolla.

“Este comportamiento es una clara señal de la importancia del sector para el desarrollo de la economía nacional. Crecimiento económico y más empleo son el resultado de la política impulsada por el Mincetur”, señaló Galdo.

Durante el primer semestre, las regiones de Puno, Huánuco, Loreto, Ucayali, Amazonas, Tacna, Pasco, Moquegua, La Libertad, Ica, Ancash, San Martín y Ayacucho registraron importantes incrementos en sus ventas.

Las exportaciones peruanas estuvieron presentes en 181 mercados, de los que Asia acaparó el 52%, América compró el 31% y Europa el 16%. Dividido por países, China representó el 35%, Estados Unidos el 13%, la Unión Europea el 11%, y Canadá e India el 5% cada uno. ”China fue el primer destino de las exportaciones de minerales (51%) y productos pesqueros (43%)”, menciona también el informe de Galdo.