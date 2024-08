Musk acepta luchar contra Maduro “mano a mano”

El magnate Elon Musk aceptó este miércoles el desafío del presidente venezolano Nicolás Maduro de una pelea a puñetazos. “Si gano, él dimitirá como dictador de Venezuela”, respondió el director general de Tesla. De ser derrotado, Musk -cuya compañía SpaceX ha puesto en órbita numerosos satélites- también se ofreció a darle a Maduro un viaje gratis a Marte.

Maduro dijo que lo aceptaría. “Pero tú te vienes conmigo”, señaló durante una conferencia de prensa en Caracas como si Musk estuviera mirando. Un usuario de redes sociales también sugirió que la gente votara quién creían que ganaría la pelea.

El líder chavista había señalado a Musk como uno de los autores intelectuales de un ciberataque contra los sistemas del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que explicaría el retraso en la publicación de las actas que la comunidad internacional requiere para verificar si Maduro había derrotado efectivamente a Edmundo González Urrutia o todo fue una invención.

I’m coming for you Maduro!



I will carry you to Gitmo on a donkey https://t.co/RB5qltxsYI