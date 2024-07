Maduro celebra su victoria desde el Palacio de Miraflores

Maduro exigió que se respete la voluntad del pueblo venezolano

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó a sus seguidores desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, para celebrar la victoria después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara que había derrotado al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, Maduro obtuvo el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de su rival con el 80% de los sufragios escrutados. En su discurso triunfante, Maduro exigió que se respete “la voluntad del pueblo”.

”Respeto la Constitución venezolana, la soberanía del pueblo venezolano, hay que ver qué país en el mundo después de recibir 930 sanciones penales, después de sufrir, el país se atreve a convocar elecciones. Nosotros las convocamos, las llevamos a cabo de manera ejemplar (...) Soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de Venezuela”, subrayó.

Bajo su gobierno, desde 2013, Venezuela atravesó una grave crisis económica, agitación política interna y sanciones internacionales, con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de 8.692 dólares ese año a 3.659 dólares en 2023. Para 2024 se prevé una leve recuperación de hasta 3.867 dólares.

Maduro también habló sobre el supuesto hackeo del mecanismo de recuento de votos, que según él fue perpetrado por un país que se negó a mencionar aunque “todo el mundo lo sabe”. Ese fallo fue la causa de que los resultados se anunciaran tan tarde, después de que la votación se cerrara a las 18.00 hora local, argumentó.

Amoroso, que dijo que Maduro había recibido 5.150.092 votos, también señaló que el fiscal general, Tarek William Saab, había recibido el encargo de investigar el ciberataque.

Los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Gabriel Boric Font, de Chile, advirtieron que sus países no validarán los resultados anunciados en Caracas, donde Maduro habría sido reelegido para el período 2025-2031. Boric advirtió la objeción de Chile a cualquier anuncio “no verificable” mientras que Milei insistió en que Buenos Aires estará en contra de otro “fraude.”

“El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, señaló Boric en X. “La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluidos los millones de venezolanos en el exilio, exigen total transparencia de las actas y del proceso, y que observadores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”, agregó. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

En tanto, Milei insistió en que “los ciudadanos de ese país ”eligieron poner fin a la dictadura comunista de Nicolás Maduro“.

”Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo la espera para reconocer la derrota tras años de socialismo, miseria, decadencia y muerte“, advirtió Milei antes del anuncio de Amoroso. El líder libertario también deseó que las Fuerzas Armadas Bolivarianas esta vez ”defiendan la democracia y la voluntad del pueblo”.