Elecciones internas en Uruguay: Delgado, Orsi y Ojeda competirán por la Presidencia

El Frente Amplio, de izquierda, superó las expectativas iniciales, mientras que Ojeda y Delgado, como se esperaba, se convirtieron en los candidatos del Partido Colorado y del Partido Nacional

Las elecciones internas uruguayas concluyeron ayer con la confirmación de Álvaro Delgado, Yamandú Orsi y Andrés Ojeda como candidatos presidenciales de sus respectivos partidos. Las elecciones, celebradas en medio de una participación notablemente baja, registraron algunas novedades inesperadas, sobre todo en el seno del Frente Amplio (FA) y del Partido Nacional (PN).

Frente Amplio supera las expectativas

El Frente Amplio de izquierda superó las expectativas iniciales, obteniendo más de 400.000 votos, superando sus resultados de 2014 y 2019. Yamandú Orsi emergió como el candidato dominante, asegurando casi el 60% de los votos, con Carolina Cosse detrás con alrededor del 35%, y Andrés Lima con el 3,12%. A pesar de una campaña acalorada, Orsi y Cosse aparecieron unidos en el escenario, señalando un compromiso con la unidad del partido. “Hoy, el Frente Amplio ha vuelto”, declaró Cosse, subrayando el renovado vigor de la coalición.

Orsi, en su discurso, subrayó la necesidad de transparencia e inclusión, prometiendo no “gobernar para un pedazo del país”. Su énfasis en la unidad y la humildad fue un claro mensaje al electorado sobre su enfoque de liderazgo.

El Partido Nacional busca la unidad

En las elecciones internas del Partido Nacional, Álvaro Delgado obtuvo una victoria decisiva con el 74,43% de los votos. Le siguieron Laura Raffo, con el 19,23%, y Jorge Gandini, con el 5,82%. El discurso postelectoral de Delgado subrayó la importancia de la unidad del partido, anunciando el papel de Agustín Iturralde en la coordinación de un programa de campaña unificado. En un movimiento que sorprendió a muchos, Delgado también reveló a la ex líder sindical y ex militante del Partido Comunista del Uruguay, Valeria Ripoll, como su compañera de fórmula y la participación del Presidente Luis Lacalle Pou en la carrera al Senado, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos del actual gobierno.

Transición del Partido Colorado

Andrés Ojeda, como estaba previsto, se convirtió en el candidato del Partido Colorado, obteniendo el 41% de los votos. Ojeda enmarcó su victoria como un símbolo de renovación política e hizo un llamamiento a la unidad dentro de la coalición para evitar una victoria del Frente Amplio en una posible segunda vuelta. “A los que nos dicen que es imposible, les digo lo mismo que dije en noviembre, que las estadísticas no definen las elecciones y que los partidos tienen que jugar”, declaró Ojeda, animando a sus partidarios.

Retos de la coalición

Los partidos de la coalición, incluidos Cabildo Abierto y el Partido Independiente, se enfrentaron a importantes retos con una baja participación electoral. Cabildo Abierto recibió menos de 16.500 votos, un pronunciado descenso respecto a los 46.887 votos de 2019. Del mismo modo, el Partido Independiente, que aspiraba a superar los 4.000 votos, solo consiguió 2.629, lo que indica divisiones internas y falta de compromiso de los votantes.



Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Foto: FocoUy





Sorprendentemente, Delgado anunció a Valeria Ripoll como su candidata a la vicepresidencia. Se espera que Ripoll, ex secretaria general del sindicato Adeom, atraiga votos de fuera de la base tradicional del partido. La elección de Delgado no ha tenido una acogida universal en el partido, lo que ha provocado cierto descontento entre los partidarios de otros precandidatos. No obstante, el equipo de Delgado cree que la inclusión de Ripoll aumentará el atractivo de la candidatura y reforzará los esfuerzos de divulgación del partido.

Delgado también reveló que el Presidente Luis Lacalle Pou se uniría al equipo integrando sus listas al Senado. Esta decisión estratégica subraya el compromiso con la continuidad y el aprovechamiento de la influencia de Lacalle Pou para consolidar la posición del partido. En su discurso, Delgado hizo hincapié en la necesidad del desarrollo, la creación de empleo y el mantenimiento de la descentralización y la libertad. Pidió revitalizar la coalición de gobierno y unificar el partido para garantizar una estrategia de campaña cohesionada y eficaz de cara a las elecciones de octubre. “El Partido Nacional va a cambiar de paradigma”, declaró Delgado, destacando un cambio hacia un enfoque más inclusivo y progresista.