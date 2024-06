Falklands, “queremos ser nosotros, un pueblo libre en ejercicio de la auto determinación en un país democrático”

MLA Gavin Short leyendo su presentación ante la C24,

Presentación ante el Comité Especial de Naciones Unidas sobre la situación con respecto a la implementación de la declaración de independencia para países y países colonias. También identificada como el C24, 18 de junio 2024. Palabras del legislador electo de las Islas Falkland, MLA Gavin Short.

Señora Secretaria, miembros del C24,

Mi nombre es Gavin Short y soy un representante democráticamente electo del gobierno y del pueblo de las Islas Falkland, y mi familia ha vivido en las Islas por 175 años.

Somos un democracia multi-cultural que mira hacia el futuro y que ha llevado a las Islas Falkland desde cero a un país que puede jactarse de una calificación crediticia de A+.

Nuestra economía continua a crecer a pesar de los infortunios que afligen el mundo y nuestro índice anualizado de inflación ha caído hasta situarse en apenas un 3%. Esto nos permite por ejemplo, proveer a nuestra gente de educación enteramente gratis y de cobertura médica tanto en, como fuera de las Falklands.

Ésta en 2024, es mi tercera vez consecutiva frente a este comité y me siento decepcionado de estar nuevamente aquí, no tendríamos que estar aquí argumentando en pos de nuestro derecho humano básico a la auto determinación, pero el mundo es cada vez más inestable y vemos como ese derecho básico se encuentra bajo ataque en muchas partes del mundo, desde Europa y Asia hasta nosotros aquí abajo en las Falklands, con algunos miembros activos de Naciones Unidas persiguiendo una agenda para subyugar pueblos, y por tanto aquí estoy, frente a Uds. hablándoles en favor de mi pueblo

La C24 fue creada para que su existencia guie a los llamados territorios del mundo no auto gobernados, en un viaje hacia una forma de gobierno que es dictado por las poblaciones de esos territorios, y todo gira en torno a la autodeterminación, Uds. tendrían que estar guiándonos hacia la independencia plena, si es que fuera deseada por el pueblo, o una libre asociación, o a una forma de gobierno tal cual decidieran el pueblo de esos territorios, y empero, no vemos nada de esto.

Vemos una comisión que públicamente ha rechazado visitar las Falklands en misión investigadora de recolección de datos, a pesar de la serie de invitaciones que nosotros desde las Falklands les hemos extendido; no tenemos nada que esconder, estamos orgullosos de nuestro país y queremos mostrárselos. Vengan, miren, observen todo lo que quieran, hablen con quien se les ocurra, reitero no hay nada que esconder. Si no pueden o no quieren venir a visitarnos como una comisión, invito a miembros individuales de los diferentes estados que así lo hagan.

La elección general en Argentina parece no haber tenido el efecto de disminuir la temperatura política en el Cono Sur, a lo cual damos la bienvenida y es nuestro deseo en las Falklands de trabajar con Argentina en asuntos, por ejemplo, de ciencia y retrotraer las relaciones al punto que lo eran previo al último gobierno peronista el cual simplemente se retiró de un acuerdo internacional que cubría esos temas.

Esto no quiere decir que tengamos deseo alguno de convertirnos en colonia argentina, ciertamente no nos interesa, tras haber escapado de una situación colonial, no vamos a volver a esa posición. También le preguntamos al pueblo de las Falklands y claramente nos respondieron que tampoco tenían deseo alguno. No nos interesa ser argentinos, no queremos ser americanos o italianos o de cualquier otra nacionalidad, solo queremos ser nosotros. Un pueblo libre en ejercicio de la auto determinación en un país democrático, que el mundo nos deje tranquilos para que sigamos haciendo de nuestro pequeño rincón del globo un mejor lugar para nuestra gente.

Les pedimos que nos respeten nuestro derecho a la auto determinación tal cual está consagrado en la Carta de Naciones Unidas, se trata de gente, no de un pedazo de roca. Se trata de gente, no un llamado a una antigua disputa entre dos países de dos siglos atrás. Afirmar que Gran Bretaña y Argentina deberían discutir sobre nuestro futuro y respetar nuestros “intereses” es netamente colonial en el lenguaje extremo de los años sesenta, no se trata de Argentina o de Gran Bretaña, se trata de nosotros, nosotros los Falkland Islander, Isleños de las Falklands. Sólo nosotros podemos decir lo que sucede en, y a nuestro país. Así es como es en el 2024. Se llama auto determinación libremente expresado por el pueblo para el pueblo. Nada de “intereses” sino deseos . Dos pequeñas palabras pero tan significativamente diferentes. Una colonial y la otra democrática y moderna.

Llamo a los miembros del Comité y tanto a Argentina como a Gran Bretaña para que escuchen y respeten estas palabras.

Señora Secretaria. Esto trata de gentes. Se trata de auto determinación, se trata de libertad y democracia, y si alguien piensa por un momento que nos pueden quitar estos derechos humanos básicos y volver a ponernos en una verdadera situación colonial, entonces tendrán que pasar primero por encima de mí y de una población de similar mentalidad que viven en unas Islas Falkland libres y democráticas.

Muchas gracias