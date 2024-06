Consejo de transición haitiano nombra nuevo Primer Ministro

Garry Conille ya fue Primer Ministro entre octubre de 2011 y mayo de 2012

El Consejo de Transición de Haití ha conseguido nombrar esta semana a un primer ministro, mientras el país caribeño sigue luchando contra las bandas callejeras por el control efectivo de Puerto Príncipe y otros lugares clave del país. Garry Conille ha sido elegido para el cargo que ya ocupó entre octubre de 2011 y mayo de 2012 bajo el mandato del entonces Presidente Michel Martelly. Conille ha sido director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe desde enero de 2023.

Según el concejal Louis Gérald Gilles, seis de los siete miembros del consejo con derecho a voto eligieron a Conille, mientras que Laurent St. Cyr no se encontraba en Haití en ese momento y, por tanto, no votó. Conille sustituye a Michel Patrick Boisvert, nombrado Primer Ministro interino tras la dimisión por carta de Ariel Henry a finales de abril.

La nueva elección se produjo semanas después de que Fritz Bélizaire, ex ministro haitiano de Deportes, fuera elegido a finales de abril por una coalición de cuatro miembros dentro del consejo de transición de nueve miembros, lo que provocó reacciones negativas por no haberse seguido el procedimiento adecuado. Sólo siete de los nueve miembros del consejo tienen derecho a voto. El mandato no renovable del cuerpo expira el 7 de febrero de 2026, fecha prevista para la toma de posesión de un nuevo presidente.

Conille trabajó en Naciones Unidas durante años antes de que Martelly lo nombrara primer ministro en 2011. Dimitió a los pocos meses por enfrentamientos con el jefe de Estado y su gabinete a causa de una investigación sobre funcionarios del gobierno con doble nacionalidad, lo que no está permitido por la Constitución de Haití.

El nuevo primer ministro se enfrenta a un país en el que al menos el 80% de su capital está bajo control de las bandas y más de 360.000 personas han sido desplazadas de sus hogares. Los rebeldes también controlan carreteras clave desde la capital hasta las regiones del norte y del sur.

Al tomar posesión de su cargo, Conille se dirigió a la nación en un mensaje pregrabado en el que prometía colaborar estrechamente con el Consejo de Transición para sacar al país de su actual estancamiento. “Acepto esta designación con gran humildad, sobre todo teniendo en cuenta la lista de candidatos. Agradezco a los consejeros y a las organizaciones que representan su confianza. Me comprometo a trabajar en estrecha colaboración con todos los consejeros para abordar los problemas urgentes a los que se enfrenta el país”, declaró. “No podría aceptar esta responsabilidad sin contar con tanta solidaridad”.

“A pesar de los importantes retos que tenemos por delante, estoy convencido de que hemos progresado. Es la primera vez en varias generaciones que grupos políticos de diferentes tendencias y antiguos competidores se ponen de acuerdo sobre una personalidad independiente y no partidista para ayudar a reconstruir la democracia”, señaló.

El nuevo Primer Ministro se encontraba en Antigua y Barbuda en el momento de su nombramiento. El viernes aún no había confirmado oficialmente su presencia en Puerto Príncipe, según los medios de comunicación locales.

Los Jefes de Gobierno de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) acogieron con satisfacción el nombramiento de Conille, pero advirtieron de que aún quedaban muchos retos por delante. “Caricom espera la pronta finalización del proceso para establecer oficialmente las instituciones de gobierno de transición de conformidad con el acuerdo del 11 de marzo de 2024”, subrayó la organización en un comunicado.