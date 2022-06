Ecuador: Lasso suspende diálogo con la Conaie tras la muerte de un sargento del Ejército

“No nos volveremos a sentar a dialogar con Leónidas Iza”, recalcó Lasso

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este martes en un mensaje al país que suspendía todo diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tras la muerte de un militar durante un ataque de grupos rebeldes contra un convoy en la Amazonia.

El conservador Lasso argumentó que “el Gobierno no puede sentarse a dialogar con quienes pretenden secuestrar la paz de los ecuatorianos”.

“Durante la madrugada del martes 28 de junio, un convoy que custodiaba camiones cisterna que transportaban combustible en Shushufindi fue atacado por 100 hombres violentos. Como resultado de este acto repudiable, murió José Chimarro, sargento de nuestras Fuerzas Armadas. A su esposa, Carmen, y a sus hijos, Derlin y Alison, mi más sentido pésame”, dijo Lasso al anunciar su decisión.

El ataque tuvo lugar el martes por la mañana en Shushufindi, en la Amazonia ecuatoriana. Según Lasso, 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas resultaron heridos, varios de ellos de gravedad, tras “ser atacados cobardemente con armas de fuego y lanzas”.

Lasso también señaló que en Azuay se impidió el paso de un convoy que transportaba oxígeno para enfermos graves. “Estamos a horas de que la gente muera por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de personas inocentes”, insistió el mandatario.

El Jefe de Estado también dijo que su Gobierno ha emprendido un proceso de acercamiento e implementado acciones “concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas. Pero no vamos a negociar con quienes tienen al Ecuador como rehén; con quienes atacan a nuestras fuerzas de seguridad y juegan con la salud y la vida de los ecuatorianos. Mientras no existan las garantías necesarias, el proceso de diálogo no puede continuar”.

“Además, hemos dado respuestas concretas a las demandas de nuestros hermanos indígenas. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leónidas Iza, que sólo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases”, señaló Lasso.

“Sólo cuando tengamos representantes legítimos de todos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, que busquen soluciones reales y estén abiertos a un diálogo real y franco, volveremos a la mesa de diálogo”, subrayó. “Tenemos que defender la democracia”, insistió.