Rodrigo Chaves jura como Presidente de Costa Rica

Chaves se disculpó con las mujeres a las que supuestamente acosó mientras trabajaba en el Banco Mundial

A pesar de su dudoso pasado en el Banco Mundial, Rodrigo Chaves ha jurado como nuevo Presidente de Costa Rica durante una ceremonia en la Asamblea Legislativa, a la que asistió el Rey de España Felipe VI entre otros dignatarios.

“Es hora de dejar atrás las viejas prácticas que el pueblo costarricense nos imputa con razón. Aquí no hay distinción entre el partido de gobierno y la oposición. Si una vez más la clase política fracasa, el país puede venirse abajo”, dijo Chaves al sustituir a Carlos Alvarado Quesada.

Otros países representados en la ceremonia por sus jefes de Estado fueron Colombia, Panamá, República Dominicana, Kosovo y Marruecos.

Chaves se convirtió en el 49º presidente de la historia de Costa Rica, tras ganar las elecciones presidenciales en la segunda vuelta frente a José María Figueres, del tradicional Partido de Liberación Nacional. Chaves, del partido conservador Progreso Socialdemócrata, había sido durante seis meses Ministro de Hacienda de Alvarado.

Chaves tiene un historial de conducta sexual inapropiada mientras trabajaba en el Banco Mundial. Eso no le impidió presentarse e incluso ganar las elecciones.

En su discurso inaugural del domingo, prometió combatir el acoso y la violencia contra las mujeres y anunció que se respetarán los logros en materia de derechos humanos, como los de la población LGBT.

El nuevo Presidente también dijo que los dos mayores retos de su administración son la pobreza y el desempleo. “El momento que estamos viviendo es crucial. Somos los llamados a hacer un cambio histórico. Ese llamado se impone con la fuerza de la voz del pueblo que exigió en las urnas una enorme obligación a toda la clase política del país, que incluye a los tres poderes de la República”, dijo Chaves.

En la segunda vuelta del 3 de abril, Chávez se impuso por el 52,9% de los votos al ex presidente José María Figueres. Las denuncias de conducta impropia que recibió de dos subordinados cuando trabajaba en el organismo multilateral no afectaron su campaña.

Según AFP, Chaves fue sancionado por el Banco Mundial en octubre de 2019 con una degradación a un puesto sin dependientes y la imposibilidad de un aumento de sueldo durante tres años. Dimitió aproximadamente un mes después. Argumentó que sus actitudes fueron “bromas” mal interpretadas en medio de diferencias culturales.

“Lamento profundamente las acciones ocurridas hace más de 15 años que afectaron a antiguos colegas míos en el Banco Mundial de tal manera que sintieron la necesidad de presentar una denuncia de acoso contra mí. Aunque las denuncias fueron desestimadas tras el debido proceso en tres instancias muy rigurosas, ofrezco de nuevo mis sinceras disculpas a esos colegas sin reservas. He reflexionado profundamente, he aprendido mucho y he comprendido mejor”, dijo en un vídeo publicado en las últimas semanas.