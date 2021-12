Presidente de Uruguay admite TLC con Turquía está en consideración

“No es solo China”, admitió Lacalle.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, admitió este miércoles que su país buscaba acuerdos comerciales unilaterales con otros países, además de China, y señaló que Turquía era un objetivo. Respecto a un posible acuerdo con Estados Unidos, Lacalle dijo que sería un sueño de infancia hecho realidad.

Si finalmente se llega a un acuerdo, la presencia de Turquía en la región habrá encontrado otro socio más. El pasado martes, los líderes de Venezuela y Turquía reafirmaron vínculos en una conversación telefónica. Además, Uruguay y Turquía han avanzado en sus relaciones diplomáticas bilaterales durante el corriente año.

El jefe de Estado uruguayo, cuyo índice de aprobación es del 50%, y cuya postura dentro del Mercosur de que se necesitan negociaciones unilaterales con otras naciones o bloques, fue muy clara: “No es solo China”, dijo. De hecho, China no es el único país que se está expandiendo por Sudamérica.

Lacalle dijo en una entrevista que su gobierno tenía una respuesta de Turquía para un Tratado de Libre Comercio (TLC) y que había comenzado un camino exploratorio. Las negociaciones comenzarán en marzo. En cuanto a un TLC con China, Lacalle admitió que había esperado que los estudios en curso estuvieran terminados para diciembre, pero que tomará “un poco más de tiempo”.

Consultado sobre el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el mandatario dijo que “hay que ser un buen perdedor, pero es más importante ser un buen ganador” y reconoció que un resultado negativo en la consulta popular afectaría al gobierno, pero aún así defendió la norma. “Como sucedió hoy con el piquete (en el Puerto de Montevideo), se resolvió como creíamos oportuno resolverlo porque existe la LUC”, dijo Lacalle Pou y aseguró que esta regla tiene una vigencia de un año más o menos y “no ha generado ningún daño”. El presidente explicó que el conflicto fue un “enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores” y que tenía que defender a ambos. “Por eso es difícil gobernar” un país, dijo. Mientras que algunos trabajadores pueden querer protestar con pancartas, otros pueden querer ganarse la vida y cortarles el sueldo no era la forma de hacer las cosas, explicó. El conflicto se “resolvió” mediante una intervención policial que no dejó heridos. “Hay huelgas y reclamos que pueden ser legítimos. Hay medidas que son demasiado extremas y eso perjudica a toda una sociedad”, agregó.

Consultado sobre la opinión del ex coordinador del GACH Rafael Radi sobre la eliminación del segundo requisito de PCR para quienes ingresan al país, Lacalle dijo que estaba de acuerdo con la opinión del científico. “El gobierno a veces toma medidas audaces, lo cual no es una locura. No haber decretado una cuarentena obligatoria, en ese momento, fue una medida audaz“, dijo. Agregó que un gobierno no debe exigir lo que no va a cumplir, y como van a llegar miles de turistas a Uruguay, sería imposible ”caminar detrás de ellos” para controlarlos.

La encuestadora Equipo Consultores publicó este miércoles en su sitio web los índices de aprobación a mediados de diciembre de 2021 de Lacalle Pou: 50%, con 28% de desaprobación. El 22% restante tenía sentimientos encontrados o ninguna posición. En el momento de su elección como presidente, la aprobación de Lacalle era del 48,8%. Los datos se recopilaron entre el 14 y el 19 de diciembre a través de llamadas telefónicas a 487 encuestados en todo el país, de 18 años o más, tanto de entornos urbanos como rurales.