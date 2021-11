Temores de devaluación se ciernen sobre Argentina mientras se agotan reservas del Banco Central

Si Guzmán no logra un acuerdo con el FMI, el colapso parece inminente

El ministro de Economía argentino necesita desesperadamente llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana, porque al Banco Central (BCRA) le quedan solo US $ 800 millones en efectivo para intervenir en el mercado cambiario local, que está presionando para una devaluación.

Con el feriado del Día Nacional de la Soberanía este lunes, Guzmán tiene un día laboral menos para temer que las cosas se salgan de control, pero necesita de todos modos llegar a un acuerdo con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien estuvo dos veces al borde de ser despedida del cargo este año y no estaría en posición de aceptar nada demasiado perjudicial para el organism.

Ante este escenario, los inversionistas y empresarios argentinos se están acostumbrando a la idea de una devaluación desordenada, según analistas, que no están seguros de la fuerza negociadora de Guzmán luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre pasado.

Por otro lado, fuentes del FMI citadas por medios argentinos se muestran escépticas sobre el futuro cercano del mercado cambiario con una brecha entre las tasas oficiales y no oficiales de alrededor del 100% o más.

Fuentes del Ministerio de Economía esperan que el FMI entre en razón y admita que no puede permitirse que Argentina caiga en default, luego de otorgar un préstamo de US $ 44 mil millones, el más grande en la historia del organismo.

En este punto, Guzmán se esfuerza por acceder a los objetivos del FMI y mantener un déficit fiscal para 2022 por debajo del 3,3% del PIB, aunque el FMI no quiere que supere el 2,5%. El FMI también exige que el acuerdo sea respaldado por la oposición, a quien se le entrega así la llave para permitir que el presidente Alberto Fernández permanezca en el cargo o se cree un conjunto de condiciones similares a las que han llevado a las renuncias de los ex presidentes Raúl Alfonsín o Fernando de la Rúa.

Las reservas netas del BCRA se situaron en US $ 6.540 millones, incluyendo tenencias de oro (US $ 3.697 millones) y un saldo de los DEG enviados este año por el FMI de US $ 2.033 millones, según el Grupo de Estudio de la Realidad Económica y Social (Geres).

El Banco Central también reportó el viernes reservas internacionales por US $ 42.273 millones, incluyendo depósitos y otros activos que, en teoría, son intocables. En diciembre, Argentina tiene vencimientos internacionales por valor de 1.900 millones de dólares con el FMI.

A este ritmo, ¿qué tan lejos está el presidente Fernández del colapso?