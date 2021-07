Nuevo presidente peruano nombra Primer Ministro al congresista de izquierda Guido Bellido

Bellido, nacido en Cusco, es ingeniero electrónico de profesión.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, nombró este jueves al congresista Guido Bellido Ugarte de su partido de izquierda Perú Libre para convertirse en el nuevo primer ministro del país, mientras que los miembros restantes del gabinete aún deben asumir el cargo.

“Por los más de 30 millones de peruanos, por la lucha contra la corrupción, por el trabajo del pueblo peruano, ¡sí juro!”, dijo Bellido en su juramentación ante el jefe de Estado.

Castillo asumió el cargo el 28 de julio en una ceremonia en Lima, en oportunidad de los 200 años de independencia peruana, mientras que el nombramiento de Bellido se llevó a cabo en el departamento de Ayacucho.

Bellido Ugarte, de 42 años, oriundo del departamento de Cusco es ingeniero electrónico de profesión y ha trabajado como funcionario del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Fue elegido para el período 2021-2026 como congresista representante de Cusco.

Según la Presidencia, el nombramiento y juramentación de los demás miembros del gabinete está previsto para el 30 de julio.

En su primer mensaje a la Nación, Castillo dio a todos los delincuentes extranjeros 72 horas para salir del país.

Castillo Terrones, quien años atrás perteneció a los ronderos (grupos justicieros creados dentro de la sociedad en la década de 1980 como defensa contra la guerrilla de Sendero Luminoso) insistió en que la lucha policial contra el crimen no era suficiente y pidió una extensión del sistema de anillos campesinos en Perú. “Esto no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a todos... Hacemos un llamado a todos para que se formen donde no existen”, dijo el mandatario.

Mientras tanto, la líder opositora Keiko Fujimori, quien perdió la segunda vuelta presidencial ante Castillo por unos 44.200 votos, ha prometido que sus aliados políticos serán “un muro de contención ante su amenaza de una nueva Constitución”.

Sin embargo, Fujimori también escribió en su cuenta de Twitter que su partido Fuerza Popular apoyaría “cualquier iniciativa” dirigida a “mejorar la calidad de vida de la población porque la educación, la salud y el bienestar de todos los peruanos está por encima de nuestras diferencias”.

Pero la política conservadora también ha prometido enfrentarse a la “amenaza latente de Castillo de una nueva Constitución comunista y cambios estructurales en los cimientos de nuestro desarrollo”.

Castillo ha insistido en la necesidad de dotar al país de una nueva Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente.

Mientras tanto, se han presentado cargos penales por genocidio contra el ex presidente interino Francisco Sagasti debido a las muertes del covid-19 durante su mandato de ocho meses. Presentó las acusaciones el excongresista César Gonzales Tuanama.