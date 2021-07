Presidente de Paraguay dice que el mecanismo Covax “no funcionó”

Paraguay “fue víctima de sus propios números”, dijo Abdo.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo este lunes que estaba frustrado con la compra de vacunas anticoronavirus a través del programa Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque “no funcionó”. Abdo también agradeció a los países que han donado inmunizadores a Paraguay.

El presidente hizo esos comentarios durante un acto oficial en el Hospital Regional de Caazapá, donde formuló un descargo de responsabilidad sobre lo que pasó su gobierno para obtener vacunas anti-Covid y culpó al mecanismo Covax por la demora.

“Estamos apostando por el mecanismo Covax para generar equidad”, subrayó Abdo, pero luego explicó que el mecanismo de la OMS no favorece a su país.

“Hasta que nos pasó eso: la gente decía que la equidad tenía que significar, no una distribución equitativa de las vacunas por tamaño de población, sino una distribución equitativa de las vacunas por situación epidemiológica de cada país”, recordó.

Abdo también dijo que Paraguay “fue víctima de sus propios números” porque muchas veces Covax no tomó en cuenta al país porque había otros con peores situaciones de contagio.

“Nadie sabe el peso de las decisiones que hay que tomar aquí, la frustración con el mecanismo en el que se ha confiado y Covax no funcionó y tengo que decir con el dolor en el alma, pero no puedo quedarme callado: Covax no funcionó.”

A pesar de los numerosos acuerdos de Paraguay para la compra de vacunas, la campaña de inmunización del país ha dependido durante las últimas dos semanas en gran medida de las donaciones.

Covax ha entregado hasta ahora solo 304.800 de las 4.279.800 dosis compradas por el Gobierno, se informó.

Además de eso, el Gobierno paraguayo está lidiando con problemas con las vacunas Covaxin de fabricación india luego de que su país de origen haya prohibido las exportaciones para abastecer a la población local, mientras que, como sucedió en Argentina, la llegada de la segunda dosis de la droga Sputnik V todavía está en espera.

“No teníamos la cantidad que queríamos con el Ministerio de Salud para iniciar el proceso de vacunación masiva. Afortunadamente, [hay] países cooperantes, aliados estratégicos, a quienes agradezco de corazón ...”, prosiguió Abdo.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones todavía tiene un remanente significativo de la vacuna Pfizer para la primera dosis, con registros de 100,000 vacunados por día.

El Encargado de Negocios de Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar, anunció este domingo la donación de un millón de vacunas más para Paraguay en los próximos días. Con esto, las donaciones estadounidenses habrán alcanzado los dos millones de dosis.

Mientras tanto, continúa la vacunación de personas mayores de 20 años, luego de que se hayan inoculado adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades de base, ancianos, mujeres embarazadas, pacientes con comorbilidades y grupos de trabajadores