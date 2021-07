Gobierno boliviano presenta cargos contra ex jefes militares y de policía y embajador argentino

El Gobierno de Bolivia anunció este lunes la presentación de cargos contra los ex jefes de policía y Fuerza Aérea, así como contra el ex embajador argentino por el envío de armas que derivó en el derrocamiento de Evo Morales del poder en 2019.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que se interpondrá una denuncia judicial contra el ex comandante en jefe de la Policía, Vladimir Yuri Calderón; el exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Jorge Gonzalo Terceros Lara y contra el ex embajador argentino Normando Álvarez García, por el presunto delito de tráfico ilícito de armas en noviembre de 2019.

”Vamos a presentar una denuncia formal contra el general Yuri Calderón, ex comandante de la Policía de Bolivia; también presentaremos una denuncia contra el ex comandante de la Fuerza Aérea, general Terceros y también contra el ex embajador de Argentina en Bolivia por el delito de tráfico ilícito de armas”, dijo Del Castillo.

El expresidente argentino Mauricio Macri y sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa) también son el centro de atención en las investigaciones.

Del Castillo mostró el lunes las municiones presuntamente enviadas por la Guardia Fronteriza Argentina (Gendarmería Nacional) del gobierno de Macri. Según las autoridades bolivianas, hubo dos envíos de armas al país, uno legal y otro que no cumplía con los requisitos o ni siquiera estaba registrado.

Los anuncios fueron hechos este lunes por Del Castillo, flanqueado por el actual Jefe de Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, y el actual embajador de Argentina, Ariel Basteiro.

“El tráfico de armas se castiga con 30 años de prisión en Bolivia. Quiero enfatizar el tema del material argentino encontrado en depósitos de la policía boliviana. Una parte fue enviada legalmente y otra parte ilegal y estamos investigando”, Del Castillo señaló.

También confirmó que se encontraron 26.900 balas antidisturbios 12/70 en un depósito de la Policía de Bolivia. Es parte de las 70.000 balas de goma que la GN pidió traer al país el 12 de noviembre de 2019 para supuestamente defender la embajada argentina.

De ese suministro de municiones, “falta una parte que aún está bajo investigación y hay que determinar si fue utilizada en las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo Del Castillo. La hipótesis más fuerte es que de las 70.000 balas de goma que salieron de Argentina, 40.000 fueron a la FAB -según la carta enviada el 13 de noviembre de 2019 por Terceros Lara- y el resto a la Policía de Bolivia.

Del Castillo denunció que “la dictadura de Jeanine Añez” también solicitó autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada de la escuadra de la GN argentina, “para que un Hércules de la Aviación boliviana ingresara a Ecuador a recolectar municiones -en su mayoría balas de goma y gases-. que también fueron hallados en posesión de la Policía de Bolivia”.

Parece que “había un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando, sin ningún fundamento, el subsecretario de Estado de [entonces presidente de Estados Unidos] Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya existía un manual para un golpe de Estado”, agregó el ministro boliviano.

“El 10 de noviembre Evo Morales fue obligado a dimitir y el 11 de noviembre el embajador solicitó equipamiento al grupo Alacrán” de Argentina, prosiguió Del Castillo. “Al día siguiente, 12 de noviembre, Jeanine Añez se proclama presidenta de Bolivia y tropas bolivianas van a recoger personal de la embajada y llegan las armas y municiones que se habían solicitado ... pero otras no solicitadas también”, dijo.

El escándalo por el presunto envío de armas a Bolivia llevado a cabo por el gobierno de Macri también está siendo investigado por un tribunal de Buenos Aires tras la denuncia interpuesta por el actual gobierno de Alberto Fernández.