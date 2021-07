Redes sociales se llenan de rumores sobre situación en Cuba ante el cierre de internet en la isla

Díaz-Canel insistió que Estados Unidos estaba detrás de las históricas manifestaciones del domingo

Poco se ha sabido fuera de Cuba sobre la situación en el país tras las protestas del domingo contra el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel por escasez de alimentos, electricidad y medicinas.

Díaz-Canel llamó a todos los comunistas de la isla a defender su régimen el domingo y poco después la gente no tuvo acceso a internet y no hubo información oficial disponible.

En ese escenario, los rumores se volvieron virales en las redes sociales junto con algunas imágenes de video que, de ser auténticas, corroborarían lo que es principalmente especulación y conjeturas.

El llamamiento del presidente a sus compañeros comunistas para defender la revolución señalaría las dudas del propio Gobierno sobre si la situación actual puede controlarse por la fuerza, dado que las posibilidades de apaciguar las demandas del pueblo cediendo a algunos de sus reclamos parecen estar fuera de discusión.

Además de eso, y de acuerdo con publicaciones en las redes sociales, el régimen cubano ha estado organizando levas de adolescentes para que formen una fuerza represiva, en un movimiento para fortalecer sus propias unidades y privar a la población de un potencial poder de protesta o de lucha.

Publicaciones no corroboradas en las redes sociales también mencionaron que el ex presidente cubano y ex primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, abandonó la isla y buscó refugio en Venezuela, mientras que, según informes, una de sus hijas fue vista en Miami con su pareja.

También se dijo en Twitter que disidentes cubanos que viven en Estados Unidos han organizado milicias y han marchado a la isla con armas y equipo para organizar una revuelta militar.

Pero todas estas son solo publicaciones en las redes sociales, impulsadas por el apagón de internet en Cuba donde, según EFE, hasta las 15:00 horas del lunes no se habían reportado nuevas manifestaciones.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo este lunes que Cuba es “una dictadura que no respeta los derechos humanos” y también llamó a la comunidad internacional a alzar la voz en ese sentido, pero sin inmiscuirse en los asuntos internos del país.

Por otro lado, el presidente argentino Alberto Fernández exigió el fin del bloqueo comercial contra Cuba -que calificó de “inhumano” - y se opuso a cualquier intervención extranjera.

“No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país”, dijo Fernández en una entrevista radial. Agregó que “mantenerlo bloqueado en medio de una pandemia es lo menos humanitario que hay”.

Estados Unidos mantiene un estricto embargo sobre la isla desde 1962, que, según las autoridades cubanas, es la principal causa de los grandes problemas económicos de la isla.

Díaz-Canel insistió este lunes en que Estados Unidos estaba detrás de las históricas manifestaciones del domingo.

Fernández también dijo que “no es Argentina ni ningún país del mundo” quien debe decirle a Cuba cómo manejar su propia crisis. ”Tenemos que promover la paz entre los pueblos y buscar diálogo y salidas. Es lo que siempre planteo con respecto a Venezuela”, dijo el mandatario argentino, quien argumentó que la intervención de cualquier tercer país en los asuntos internos del régimen de Nicolás Maduro no sería una solución a las graves violaciones de derechos humanos denunciadas en un reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

De igual manera, “me opuse a lo que hicieron con (el expresidente boliviano) Evo Morales, la OEA (Organización de Estados Americanos) y los que respaldaron el golpe de Estado de (Jeanine) Áñez” en 2019, enfatizó Fernández.