Biden advierte a Putin y renueva la asociación entre Estados Unidos y la OTAN tras los sombríos años de Trump

Europa sabe que “Estados Unidos está ahí”, dijo Biden.

El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, pidió el lunes a su colega ruso Vladimir Putin durante una conferencia de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas que se abstuviera de acciones provocativas.

Con su presencia en la Cumbre, Biden renovó el compromiso de su país con la alianza de 30 naciones, desatendida durante los cuatro años de la administración de Donald Trump. “Solo quiero que toda Europa sepa que Estados Unidos está allí”, dijo Biden. “Los Estados Unidos están ahí”.

El líder estadounidense se reunirá con Putin el miércoles en Ginebra. “Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si así lo desea”. Pero “si elige no cooperar y actúa de la manera que lo ha hecho en el pasado en relación con la ciberseguridad y otras actividades, entonces responderemos de la misma manera”.

La cuestión de China también se debatió en la cumbre de la OTAN. Los líderes de la OTAN declararon a China un desafío de seguridad constante y dijeron que los chinos están trabajando para socavar el orden global, un mensaje alineado con los planes de Biden de enfrentar a Beijing sobre prácticas comerciales, militares y de derechos humanos. Los líderes de la OTAN dijeron además en un comunicado que los objetivos y el “comportamiento asertivo de China presentan desafíos sistémicos para el orden internacional basado en reglas y para las áreas relevantes para la seguridad de la alianza”. También expresaron preocupación por las “políticas coercitivas” de China, las formas opacas en que está modernizando sus fuerzas armadas y su uso de la desinformación.

La declaración de la OTAN también abordó las agresivas actividades militares de Rusia y sus juegos de guerra cercanos a las fronteras de la alianza, así como las repetidas violaciones de su espacio aéreo por parte de aviones rusos. También se dijo que Rusia había intensificado las acciones “híbridas” contra los países miembros al intentar interferir en las elecciones, mediante la intimidación política y económica, o con campañas de desinformación y “actividades cibernéticas maliciosas” y advirtieron que no se podrá lograr un retorno a la normalidad “hasta que Rusia demuestre su acatamiento del derecho internacional y de sus obligaciones y responsabilidades internacionales”.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza de países europeos y norteamericanos formada después de la Segunda Guerra Mundial como baluarte contra la agresión soviética. El nuevo comunicado de Bruselas establece claramente que las naciones de la OTAN ”se involucrarán con China con el fin de defender los intereses de seguridad de la alianza“.

Biden llegó a la cumbre de la OTAN después de tres días de consultas con los aliados del Grupo de los Siete en Inglaterra, donde presionó con éxito para una declaración que denunciaba las prácticas de trabajo forzoso y otras violaciones de derechos humanos que afectan a los musulmanes uigures y otras minorías étnicas en el oeste de China. Provincia de Xinjiang.

Pero la canciller alemana, Angela Merkel, dijo que la decisión de la OTAN de nombrar a China como una amenaza ”no debe ser exagerada“ porque Beijing, al igual que Moscú, también son socios en algunas áreas. China es el principal aliado comercial de Alemania y es importante ”encontrar el equilibrio adecuado“.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que la reunión se produce ”en un momento crucial“ para la OTAN, y anticipó las discusiones sobre las amenazas que plantean tanto Rusia como China. ”Creo que los líderes aliados esperan consultar con usted antes de la reunión con el presidente Putin“, dijo Stoltenberg, refiriéndose a la reunión de Biden el 16 de junio con el presidente ruso Vladimir Putin en Ginebra, y agregó que los aliados también se dirigirán a China. Todos conocemos de las grandes inversiones de China en capacidades militares, el comportamiento coercitivo continuo y su creciente influencia son importantes para nuestra seguridad”, dijo Stoltenberg. “Y debemos responder a eso como una Alianza”, agregó.

“Una OTAN fuerte es buena para Europa, pero también es buena para Estados Unidos”, añadió Stoltenberg. Biden estuvo de acuerdo: “Es muy bueno para Estados Unidos; es esencial para Estados Unidos“, reconoció el presidente.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a la alianza a no permitir que China la distraiga de lo que él ve como problemas más urgentes que enfrenta la OTAN, incluida la lucha contra el terrorismo y los problemas de seguridad relacionados con Rusia. ”Creo que es muy importante no dispersar nuestros esfuerzos y no tener sesgos en nuestra relación con China“, dijo Macron.

La embajada china en el Reino Unido emitió el lunes un comunicado diciendo que el comunicado del G-7 ”difamaba deliberadamente a China e interfería arbitrariamente en los asuntos internos de China“. No hubo una reacción inmediata del gobierno chino a la nueva declaración de la OTAN.

El primer ministro belga, Alexander de Croo, dijo que la presencia de Biden ”enfatiza la renovación de la asociación transatlántica“. De Croo dijo que los aliados de la OTAN estaban buscando superar los cuatro años tormentosos con Trump y las luchas internas entre los países miembros” y añadió que ya es hora “de dar vuelta la página”.

La organización declaró en 2014 que un ciberataque podría enfrentarse con una respuesta colectiva de los 30 países miembros, y el lunes dijeron que “el impacto de sigLas actividades cibernéticas acumulativas malintencionadas importantes podrían, en determinadas circunstancias, considerarse equivalentes a un ataque armado “.

Biden también se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al margen de la cumbre. Biden conoce a Erdogan desde hace años, pero su relación ha sido frecuentemente polémica. Biden, durante su campaña, provocó la ira de los funcionarios turcos cuando describió a Erdogan como un ”autócrata“. En abril, enfureció a Ankara al declarar que la matanza en masa y las deportaciones de armenios en la era otomana fue un ”genocidio”, un término que los presidentes de EE. UU. han evitado.