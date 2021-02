PBI de Falklands en 2018 alcanzó US$ 330 millones y un crecimiento de 3,5%

En el período 2009/2018, el porcentaje de la industria de pesca varía entre un bajo del 45% y un alto del 64% en 2018

El Producto Bruto Interno, PBI, de las Islas Falkland aumentó un 15,7% entre 2017 y 2018 , nominalmente, ante todo impulsado por los buenos resultados del sector de la pesca en ese ejercicio, de acuerdo a las Cuentas Nacionales de las Islas Falkland, recientemente publicadas.

El PBI de las Islas en 2018 alcanzó las £ 254.7 millones, (algo asi como US$ 330 millones) luego del incremento nominal del 15,7%. aunque en valores reales, (ajustados a los cambios de precios y las fluctuaciones cambiarias), el incremento se redujo a 3,9%.

El monto del PBI colocó a las Falklands entre la República de Palau en el Pacífico (£183.4 millones) y los Estados Federaros de Micronesia (£288.6m) de acuerdo a los estimativos del Fondo Monetario Internacional 2020, o sea en posición 190 globalmente.

Sin embargo si tomamos en cuenta la Renta Nacional Bruta, (RNB) per cápita, ajustándola al ingreso neto extranjero y que mejor refleja el ingreso devengado en favor de los individuos y empresas de las Islas Falkland, la cifra per cápita alcanza las £ 54.800, aproximadamente US$ 71,800.

La cifra teóricamente coloca al ingreso per cápita de las Falklands en sexto lugar a nivel global, basado en cifras del Banco Mundial, por debajo de Luxemburgo, £56.800, unos US$ 74,400 y por encima de Suiza, £53.100, unos US$ 69,500. La escala que ilustra el informe de Cuentas Nacionales del gobierno de las Falklands, categoriza el PBI por industria, según el índice de Naciones Unidas de clasificación industrial de todas las actividades económicas, (ISIC).

En 2018 la pesca permaneció como la principal actividad económica en las Islas Falkland, “representando el 64% del PBI nominal en el 2018”. En el período 2009/2018, el cual es cubierto en el último informe de Cuentas Nacionales, el porcentaje de la industria de pesca varía entre un bajo del 45% y un alto del 64% en 2018. Los siguientes mayores contribuyentes fueron “la administración pública y defensa, educación, salud pública y actividades relativas a trabajos sociales”, junto a “comercio mayorista y minorista, transporte y almacenamiento, hospedaje y servicios gastronómicos”

El informe también ilustra al PBI y ritmo de crecimiento de la economía de las Falklands excluyendo los denominados “sectores de recursos” (extraordinarios) como son la exploración de hidrocarburos al igual que el desarrollo de la pesca y de la acuicultura. El informe explica que estos recursos han demostrado “un elevado grado de volatilidad en el pasado, por tanto excluyéndolos y estimando la contribución neta al PBI de los otros sectores de la economía resulta un ejercicio útil para hacer el seguimiento de la salud y sustentabilidad del crecimiento económico nacional”

El informe continúa afirmando que, “entre 2009 y 2018. el PBI ”sin recursos“ ha estado creciendo a un promedio acumulado del 5,4% por ejercicio, nominalmente, y del 3% en términos reales”.

Incrementos notables incluyeron una contribución del sector pesca y acuicultura en 2016 de £164.5m, unos US$ 215 millones, un incremento de tres años en valor agregado de la categoría Minas y canteras entre 2010 y 2012, pero que gradualmente declinó a partir de entonces.

La economía también demostró consistencia en áreas como cosechas y producción animal, información y comunicaciones, en tanto un incremento gradual se pudo apreciar en actividades del sector inmuebles, manufacturas y administración pública y defensa, y seguridad social obligatoria.