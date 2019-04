Miles acuden al velatorio de Alan García en la sede del APRA

Políticos de diversos partidos, legisladores y cerca de un millar de seguidores del ex Presidente peruano Alan García, acudieron a su velatorio en la sede del Partido Aprista Peruano (PAP) en Lima para despedir al dos veces gobernante del país incaico.

En medio de cánticos del partido, pañuelos blancos en alto y banderas, el féretro de García ingresó a la antigua casona cargado por su hijo Alan Raúl y varios de los principales dirigentes, entre ellos, los congresistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez y Jorge del Castillo. Más de un millar de seguidores del ex Mandatario -entre 1985-1990 y 2006-2011- lanzaron flores al cajón y cantaban sin parar, con lágrimas en los ojos, los lemas e himnos del partido.

El ex Presidente se disparó en la cabeza la mañana de este miércoles cuando un fiscal, acompañado por policías, acudió a su casa a detenerlo, a raíz de las investigaciones por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Alan dignidad”, gritaron los seguidores y asimismo dirigieron su enojo hacia el Mandatario peruano, Martín Vizcarra, a quien García atribuyó una supuesta persecución política, al proferir “¡Vizcarra asesino!”. La actual vicepresidenta del país, Mercedes Aráoz, ex ministra de García en su segundo gobierno, acudió a presentar su pésame y, de igual forma un grupo de legisladores de Fuerza Popular encabezados por el esposo de su líder Keiko Fujimori, Mark Vitto. Igualmente, acudieron a la despedida de García la ex candidata presidencial Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano (PPC) y el legislador Gilbert Violeta, elegido en el Parlamento por el partido del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, actualmente con prisión preliminar por el caso Odebrecht.

Las personas reunidas en el velatorio guardaron un minuto de silencio por el deceso del ex Presidente, al cabo del cual todos gritaron “Alan García, presente!” y “el Apra nunca muere!”. Se estima que en las próximas horas lleguen hasta la sede del partido, la ex esposa de García, Pilar Nores, sus hijas, así como Roxanne Cheesman, la madre de su último hijo Federico Dantón.

Innumerables arreglos florales llegaron a la “Casa del Pueblo”, la sede del partido, incluso muchos quedaron fuera del local, donde se ha acondicionado el salón más grande para hacer el velatorio de García hasta el viernes, cuando se realizará el entierro.

En otras ciudades del país, los partidarios de García realizaron homenajes fúnebres en sus sedes regionales para conmemorar la memoria del Alan García, fallecido a los 69 años. El abogado de García, Erasmo Reyna, declaró a la prensa que “tiene que haber un responsable político por lo que ha sucedido” con el ex Mandatario, al insistir en las presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía en la diligencia que tenía por objeto detenerlo, pero que derivó en su suicidio.

Reyna señaló que el fiscal a cargo de la diligencia continuó con el allanamiento de la casa de García, a pesar de su fallecimiento, e incluso en el ambiente en el que el ex gobernante se disparó. “Buscaba encontrar documentos que lo vincularan a empresas offshore, pero lo único que han ubicado son recibos de servicios de agua, luz y teléfono, el estado de cuenta de una tarjeta de crédito, y una agenda del 2005 de carácter político, donde no se consigna ningún hecho ilícito”, afirmó el abogado.