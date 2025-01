Elecciones Falklands, resurge la idea de contar con legisladores a tiempo parcial

La Dra. Rebecca Edwards, integrante de una familia claramente política de las Falklands y condecorada por la Corona en mérito a su desempeño y eficiencia durante la pandemia

En noviembre de este año habrá elecciones en las Islas Falkland para la renovación de las ocho bancas de la Asamblea Legislativa, la cual en los hechos es el gobierno autónomo de las Islas, y como suele ocurrir nuevamente se plantean inquietudes respecto al procedimiento de nominación de candidatos, quienes si electos, desde 2013 deben ser de dedicación completa, con sus respectivas dietas, lo cual se argumenta limitaría el espectro de apirantes.

Por tratarse de una comunidad pequeña apenas 3,600 personas, según el útimo censo, sin partidos políticos, la dedicación completa significa para muchos potenciales candidatos dejar sus otras actividades, por un periodo de cuatro u ocho años, o multipo de cuatro.

Interesante pues que una profesional médica, Rebecca Edwards, hija de anteriores legisladores, y directora de los Servicios de Salud de las Islas, manejando con gran capacidad y efectividad el periodo de pandemia, envió una carta abierta, publicada en el semanario Penguin News con una propuesta de contar con legisladores electos, pero de tiempo parcial. A continuación lo afirmado en su mensaje.

“Con respecto a temas relativos a la elección general de las Islas Falkland, el tema del número y calidad de los candidatos a miembros de la Asamblea Legislativa emerge regularmente, particularmente en año electoral, tal cual nos encontramos al momento.

“Estoy firmemente convencida que ofrecer la oportunidad a potenciales candidatos a presentarse en calidad de tiempo parcial podría ver a mas gente intentar suerte en la elección y encarar el rol nada agradecido de ser miembro de la Asamblea Legislativa.

“Al hacer la tarea obligatoria a tiempo completa, donde los candidatos no pueden esperar poder seguir manejando sus negocios o desarrollar su carrera profesional durante un periodo de cuatro años, y por cierto están expresamente proscriptos de realizarlo, estamos excluyendo a muchos potenciales aplicantes.

“Tenemos personas excelentes y talentosas en nuestro registro electoral, pero muchos con los cuales he hablado para tantear si quieren presentarse, me lo han denegado por la insistencia que ocupar una banca es tarea a tiempo completo. Quien estaría dispuesto de abandonar su negocio o avance en la carrera, para hacerse cargo de lo que es esencialmente un trabajo de corto plazo sin garantía de longevidad?

“He tenido la suerte suficiente como para trabajar para el gobierno de las Islas Falkland durante el tiempo en que teniamos legisladores a tiempo parcial, y ahora también bajo quienes deben desarrollar una tarea a tiempo completo. “Por supuesto que sin lugar a dudas aspectos de la carga del trabajo de los legisladores se ha incrementado con el correr de los años, y también lo ha sido el número de reuniones que mantienen, pero desafortunadamente no siempre la eficiencia resalta en un número de decisiones concisas.

“Se argumenta que la ley de la cartera está en juego, es decir, no importa cuan grande pueda ser la cartera, e igualmente si se le aumenta la capacidad, eventuralmente termina siendo llenada de basura, y nunca lo suficientemente grande para las verdaderas necesidades. Mucho me temo que bastantes reuniones mantenidas en el seno de FIG caen dentro de la categoría de la ley de la cartera.

“Puede ser que al ofrecer como una posible opción trabajo de legisladores a tiempo parcial, no solo veriamos a muchos más inscripciones presentarse, aún cuando el proceso de toma de decisiones se haría mucho más agudo y las reuniones más efectivas, ya que la administración del tiempo resultaría tanto más importante.

“Para ser bien claros, a diferencia de mi familia en el pasado, al momento no tengo aspiración alguna de convertirme en miembro de la Asamblea Legislativa, y si bien estoy gozando de una licencia sabática de mi cargo como Jefe de Servicios Medicos en el KEMH (hospital de Stanley), mis miras están puentas en retornar a mi cargo tal fuera planificado, para marzo.

“Mucha gente me ha preguntado si tengo planes de presentarme a la elección, y la respuesta es que no. Sin embargo como electora de la circunscripción del Campo me encataria ver muchos mas candidatos presentarse y contar con una mayor opción al momento de votar.

“Finalmente estará intersado el gobierno de las Falklands a reconsiderar la introducción de contar con integrantes del Legislativo a tiempo parcial, para atraer aquellos que puedan estar interesados en presentarse a la elección?”