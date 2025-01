José Mujica anuncia que no se hará más tratamientos ante el avance del cáncer: “Hasta acá llegué”

Mujica enfrenta el final de su camino con un mensaje claro: “Estoy condenado. Hasta acá llegué”.

El expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015) reveló que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril de 2023 se ha extendido al hígado, lo que considera un punto final en su tratamiento médico. “Me estoy muriendo. No quiero sufrir al pedo, mi cuerpo no aguanta más”, declaró en una entrevista publicada este jueves por el semanario Búsqueda.

Mujica, de 89 años, ha enfrentado su enfermedad con intervenciones y tratamientos paliativos, el más reciente un dispositivo que le facilita la alimentación. Sin embargo, expresó con franqueza que no continuará con procedimientos adicionales: “El cáncer no lo paro con nada. Soy un anciano con dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía. Cuando me toque morir, me muero”.

Un mensaje de despedida

El exmandatario, conocido por su estilo de vida austero y sus reflexiones sobre la vida, manifestó su deseo de despedirse tanto de sus compatriotas como de sus simpatizantes. “Lo único que quiero ahora es despedirme. Soy un viejo en el final. Lo que pido es que me dejen tranquilo, ya terminó mi ciclo”, dijo, añadiendo que “el guerrero tiene derecho a su descanso”.

En su mensaje, Mujica apeló a la importancia de la convivencia democrática: “Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto”.

A menos de cuatro meses de cumplir 90 años, Mujica expresó su deseo de ser enterrado en su chacra en Rincón del Cerro, en el mismo lugar donde descansan los restos de su perra Manuela, figura simbólica de su vida pública.

Mujica también desmintió los rumores de que está involucrado en las decisiones del presidente electo Yamandú Orsi: “Me revienta que se diga que estoy detrás de cada movida. No es cierto. A Orsi no lo veo desde el día que ganó las elecciones”.