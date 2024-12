Expulsión del senador Kueider desata nueva polémica en Argentina

“Hasta que no me transfieran el poder, soy vicepresidente”, escribió Villarruel en X

El presidente argentino, Javier Milei, insistió desde Italia en que la sesión del jueves en la que el senador Edgardo Kueider fue expulsado de la Cámara Alta tras ser detenido en Paraguay con 200.000 dólares en efectivo no declarados no fue válida porque estuvo encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en ese momento estaba a cargo del Ejecutivo. Otros analistas compartieron esa opinión.

Además, se presentó una denuncia contra Villarruel por incumplimiento de deberes, se informó también en Buenos Aires este viernes. Según la Constitución, el Vicepresidente es el titular del Senado y reemplaza al Presidente en su ausencia. Los defensores de la postura del mandatario sostienen que Villarruel, según se demostró, estaba al tanto del viaje de Milei y no podría haber cumplido ninguna función Legislativa en ese momento.

“Si ella preside una sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo pero al mismo tiempo es Presidente, interina, de la Nación por lo que estaría ejerciendo dos cargos, y eso viola la división de poderes”, explicó Milei en una entrevista con una emisora radial porteña. El mandatario también admitió que no debería haber problemas para celebrar una nueva sesión porque, dada la abrumadora mayoría favorable a la destitución de Kueider, el resultado no cambiaría.

El diputado Damián Arabia, de Propuesta Republicana (PRO), del ex presidente Mauricio Macri, fue más allá y afirmó que Villarruel podría haber incurrido en “usurpación de funciones”. PPor otro lado, la cuenta de la red social X “Milei Emperador” atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo mencionó que Villarruel cometió “incumplimiento grave de sus deberes”.

Este nuevo conflicto volvió a reavivar las desavenencias entre Milei y Villarruel.

La secretaria de Villarruel, Guadalupe Jones, habría recibido un documento de Casa Rosada anunciando la partida de Milei el jueves cerca del mediodía, por lo que se sostiene que no debería haber estado en el Senado. Jones recibió el mensaje a las 8.37 am del martes y respondió “ok” dos veces. Sin embargo, no hubo ninguna ceremonia formal de traspaso de las funciones presidenciales a Villarruel, quien escribió en X que “hasta que no me transfieran el poder, soy vicepresidente”.

El ex presidente provisional del Senado Eduardo Menem, explicó que cualquier legislador, incluido el propio Kueider, puede pedir la nulidad de la sesión. “Fue irregular y puede ser impugnada”, dijo. Sin embargo, Menem también subrayó que la decisión de expulsar a Kueider, aprobada por una amplia mayoría que incluyó votos del kirchnerismo, el PRO, la UCR y LLA, “debe ser respetada”.

El experimentado abogado Menem, hermano del ex presidente Carlos Menem y padre del actual titular de la Cámara baja, Martín Menem, también recordó que en 1996 el entonces senador Eduardo Angeloz fue suspendido pero restituido tras ser absuelto. De ahí la importancia de respetar los tiempos judiciales, señaló también Menem.

En tanto, Macri sostuvo que la medida contra Kueider fue un “atropello a la República”, en la que se saltearon los procesos institucionales, para que “se calmen las fieras”.

El equipo jurídico de Kueider planteó que el Senado debería haber sido presidido por su presidente provisional, el senador Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza (LLA) de Milei. Añadió que Kueider fue privado de su derecho a defenderse ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que irónicamente presidía. También el viernes, los abogados de Kueider presentaron un recurso de amparo alegando “irregularidades” en el despido de su cliente. Kueider se encuentra bajo arresto domiciliario en Asunción y los fiscales paraguayos estiman que el proceso en su contra podría durar hasta seis meses.

Según algunos analistas políticos de Buenos Aires, el escenario actual es similar al de principios de la década de 2000. Fernando de la Rúa había derrotado a Eduardo Duhalde en las elecciones del año anterior y se convirtió en presidente el 10 de diciembre de 1999. Pero su compañero de fórmula, Carlos Chacho Álvarez, dimitió como vicepresidente el 6 de octubre de 2000, en medio del escándalo “Banelco”, en el que varios legisladores fueron presuntamente sobornados para aprobar algunas reformas laborales. La crisis argentina se agravó y, sin sucesor, De la Rúa se vio obligado a dimitir. En 2002, Duhalde -que era senador desde 2001- fue nombrado presidente por la Asamblea Legislativa para cubrir la vacante. En otras palabras, mientras los argentinos luchan por llegar a fin de mes bajo las despiadadas reformas económicas de Milei, no hay malestar social porque, como mucho, provocaría el ascenso de Villarruel. Sin vicepresidente, la oposición se inclinaría por agitar a las masas y promover la destitución de Milei.

Se sospecha que el dinero que Kueider no pudo explicar a las autoridades paraguayas proviene de “compensaciones” del gobierno libertario por aprobar la llamada Ley Bases. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo sin ambages.