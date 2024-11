Parlamento francés rechaza TLC UE-Mercosur

El Senado francés se unió a la Cámara Baja en una inusual muestra de consenso en un país políticamente hetereogéneo

El Parlamento francés se mostró inusualmente unido esta semana al rechazar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), cediendo así a las protestas de los agricultores locales, que temen una competencia desleal. El Senado le bajó el pulgar a la iniciativa justo un día después de que la Cámara Baja hiciera lo propio por 484 votos contra 70.

El acuerdo entre los 27 miembros de la UE y Mercosur se alcanzó en 2019, pero se ha estancado en las votaciones de aprobación individuales de cada país, en particular Francia, por temor a que devastara su sector agrícola con una producción no sujeta a los mismos parámetros medioambientales de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Bolivia no era miembro pleno del Mercosur en 2019, pero ahora sí lo es.

Con el acuerdo de las dos cámaras del Parlamento, Francia envía un mensaje contundente a otros países europeos, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot. Polonia ya se ha sumado a la iniciativa de Francia, que ahora está a dos países europeos de formar una minoría de bloqueo.

Según declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, la semana pasada, Austria e Italia comparten “las mismas preocupaciones”, mientras que Alemania y España han dicho que quieren que el acuerdo comercial se complete rápidamente.

Por otro lado, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula d Silva, insistió esta semana en que su intención es “firmar este acuerdo este año”. Añadió que Francia no puede decidir sobre el resultado. La Presidenta de la Comisión Europea, “Ursula von der Leyen, tiene el poder de hacer que el acuerdo se lleve a cabo”, argumentó Lula.

“Si los franceses no quieren el acuerdo, no deciden nada más, es la Comisión Europea quien decide”, dijo el mandatario sudamericano durante un foro sobre industria en Brasilia.

La postura del Parlamento francés se produjo tras la polémica generada en Brasil por una carta publicada la semana pasada por el CEO de Carrefour, Alexandre Bompard, en la que afirmaba que la cadena de supermercados “no vendería carne del Mercosur” en Francia. El anuncio fue seguido de un boicot y la suspensión, por parte de los proveedores brasileños, de las entregas de carne a las tiendas del grupo en Brasil, que el año pasado representaron el 23% de la facturación de la empresa. El martes, Bompard se disculpó en una carta dirigida al Ministro de Agricultura brasileño, Carlos Favaro.

Las discusiones sobre la marcha de las negociaciones estarán sobre la mesa durante la Cumbre del Mercosur que se celebrará los días 5 y 6 de diciembre en Montevideo.