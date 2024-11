Paraguay registra superávit en comercio exterior en octubre

Las importaciones subieron y las exportaciones bajaron el mes pasado

El informe de comercio exterior (Comex) del Banco Central del Paraguay (BCP), divulgado este miércoles en Asunción, mostró un superávit de US$ 57,1 millones el mes pasado, luego de que las exportaciones ascendieran a US$ 13.664.900 millones frente a importaciones por US$ 13.607.700 millones. En otras palabras, las ventas cayeron un 4,5% interanual mientras que las compras crecieron un 5,1%.

La reducción de las exportaciones se debió principalmente a las menores ventas de energía eléctrica, además de la caída de los envíos de maíz y el descenso de los precios de la harina y el aceite de soja. Los envíos realizados bajo el llamado régimen de maquila alcanzaron los 927,4 millones de dólares, un 8% más que en el mismo período de 2023. Las ventas de productos primarios totalizaron 3.754 millones de dólares en octubre, impulsadas especialmente por el maíz y las semillas de sésamo.

Por su parte, las importaciones registradas representaron el 97% del total, alcanzando los 13.216.700 millones de dólares, un 6,6% más que en octubre de 2023. En términos de volúmenes, las importaciones crecieron 13,3%, explicó también el BCP.