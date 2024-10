Petro arremete contra “esclavistas” del siglo XXI que gritan “libertad”

“Hoy es fundamental cambiar la deuda por la acción climática”, insistió Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió este domingo contra quienes calificó de “esclavistas” que gritan “libertad” pero “llevan seres humanos y seres vivos al mercado para venderlos”. El líder izquierdista también señaló durante la ceremonia de apertura de la 16 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP-16) en Cali que “el comprador es un espectro de muerte”.

“Una vida no se encadena, no se arrodilla, no se vende, no se deja explotar”, prosiguió Petro, quien también se mostró muy crítico con quienes “niegan que la extinción de la biodiversidad y de la vida ha comenzado”.

“Ilusos son los que piensan en foros mundiales como éste que el libre mercado puede llevar a la maximización del bienestar y que llevará a los seres humanos a ser los portadores de la vida”, argumentó.

Asimismo, Petro sostuvo que “es esencial cambiar deuda por acción climática” y pidió a “las poderosas economías de Estados Unidos, China y Europa” que cobren recargos en los intereses de la deuda “a aquellos países que todavía pueden absorber CO2 de la atmósfera como esponjas a través de nuestra biodiversidad” porque “son los depredadores más ricos los que deben pagar impuestos para eliminar el carbono de la producción y el consumo”.

“La única razón de ser de la humanidad es la vida misma, cuidar la vida y no destruirla”, añadió al cuestionar un mundo que acopla la Inteligencia Artificial -que “se expande sin ninguna regulación humana, sin una regulación construida, pública, racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo”- con el uso de “combustibles sucios y fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas”. Cuando “el colapso climático se articula con la Inteligencia Artificial, se produce el Armagedón”, subrayó.

Para Petro, “hay que cambiar las finanzas globales, es el tema de este foro; hoy están ligadas a la codicia, es decir, a la muerte”. De ahí que “hoy es fundamental cambiar la deuda por la acción climática”, insistió Petro.

Se espera que a la COP-16 asistan delegaciones de 196 países, incluidos 140 ministros y siete jefes de Estado, bajo la protección de unos 11.000 efectivos de las fuerzas del orden colombianas, apoyados por personal de seguridad de la ONU y de Estados Unidos. Además, se prevé que lleguen a Cali unos 12.000 visitantes para el encuentro que se prolongará hasta el 1 de noviembre bajo el lema “paz con la naturaleza”.

La conferencia pretende hacer un seguimiento de los compromisos adquiridos para la conservación de la diversidad biológica, elaborar planes de trabajo y garantizar la financiación de acciones concretas en favor del medio ambiente.

El asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia Oswaldo Rayo señaló durante la ceremonia de apertura que es necesaria una economía “para equilibrar la vida” como mecanismo para lograr la reconciliación entre el ser humano y la naturaleza. “Las economías extractivas están acabando con la vida del planeta”, subrayó.

En una aparición por vídeo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, deseó que la reunión “pase de las palabras a la acción concreta”. Guterres también resaltó que la destrucción de la naturaleza inflama los conflictos, la ira, las enfermedades, la pobreza energética, la desigualdad y la crisis climática, al tiempo que perjudica el desarrollo sostenible y el patrimonio cultural. Un colapso de los servicios de la naturaleza, dijo, costaría a la economía mundial billones de dólares al año, siendo las personas más pobres las más afectadas.

“Deben salir de Cali con inversiones significativas en el Fondo Mundial para la Biodiversidad y con el compromiso de movilizar otras fuentes de financiación pública y privada para aplicar el Marco Mundial para la Biodiversidad en su totalidad. Y aquellos que se benefician de la naturaleza deben contribuir a su protección y restauración”, dijo Guterres.

También afirmó que los países en desarrollo se están beneficiando de forma asimétrica de los avances en el ADN digitalizado de la biodiversidad que sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico. El Secretario General de la ONU también defendió el papel de los pueblos indígenas como guardianes de la diversidad biológica.