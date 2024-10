Vinculan a bandas de narcotraficantes VIP con la muerte de Payne en Buenos Aires

Los resultados del laboratorio podrían corroborar si Payne estaba intoxicado cuando cayó

Los investigadores creen que hay bandas de traficantes de drogas para ricos y famosos detrás de la muerte de la estrella de la música pop Liam Payne esta semana en la capital argentina. Según la autopsia, el ex cantante de One Direction sufrió una caída desde el balcón de un hotel del barrio de Palermo que le provocó hemorragias. Payne estaba en Argentina desde que se presentó en un concierto de su ex compañero de banda Niall Horan el 2 de octubre.

Se cree que Payne estaba solo en el momento del incidente y bajo los efectos de estupefacientes. De ahí que los investigadores apunten ahora a una banda de traficantes VIP, mientras decenas de sus seguidores acampaban frente al hotel Casa Sur en señal de luto.

Los fiscales dijeron que Payne, de 31 años, murió debido a “politraumatismos” y “una hemorragia interna y externa” tras la caída. “Las circunstancias del caso están siendo investigadas como una muerte dudosa, aunque todo apunta a que el músico se encontraba solo cuando se produjo la caída y atravesando algún tipo de brote por abuso de sustancias”, reza el comunicado.

Los forenses mencionaron 25 lesiones compatibles con una caída desde un lugar elevado, mientras que las lesiones craneoencefálicas podrían haber sido letales. Las hemorragias internas y externas en el cráneo, el tórax, el abdomen y las extremidades “contribuyeron al mecanismo de la muerte”, señaló también el informe de los forenses.

“Payne no adoptó una postura refleja para protegerse”, prosiguió el documento al tiempo que admitió que Payne “pudo caer en un estado de semi o total inconsciencia”. Aún están pendientes los estudios bioquímicos y toxicológicos.

Un grupo de más de 200 “directioners” (fans de One Direction) se concentró frente al hotel con flores y otros recuerdos cantando los grandes éxitos de la banda. One Direction vendió más de 50 millones de discos y amasó una fiel base de fans que sigue apoyando a sus miembros incluso después de sus carreras como solistas.