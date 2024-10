Reportan aumento en venta de tierras productivas uruguayas

Las tierras productivas uruguayas cambiaron de manos a un ritmo más acelerado en el primer semestre de 2024, ya que la cantidad de hectáreas comercializadas se duplicó interanualmente, según el informe “Precio de la tierra” del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MGAP).

El documento mencionó que se comercializaron 183.000 hectáreas por un monto total de US$ 718 millones, lo que representó un precio promedio de US$ 3.910 por hectárea.

Los campos arroceros-ganaderos representaron el 32% de las transacciones, seguidos por los ganaderos-forestales con el 30%. Además, al comparar el primer trimestre de 2024 con el segundo, hubo un aumento del 49% en el número de operaciones, de casi 72.000 a 112.000 hectáreas.

Entre enero y agosto, capitales extranjeros en su mayoría de Estados Unidos, Japón, Brasil y Argentina adquirieron 135.888 hectáreas en Uruguay, según Búsqueda citando datos del Instituto Nacional de Colonización y operadores de bienes raíces.

Los departamentos de Treinta y Tres, Cerro Largo y Rivera concentraron el 47% de las transacciones a precios promedio de 3.161, 3.812 y 3.313 dólares por hectárea, respectivamente.

Sin embargo, los departamentos con mayor capacidad productiva como Soriano, Colonia y Canelones alcanzaron precios promedio por hectárea de US$ 8.355, US$ 7.016 y US$ 6.716, respectivamente.

Los precios más bajos se encontraron en Artigas: US$ 2.267 por hectárea en promedio.

Además, el 71% de las transacciones involucraron propiedades de entre 10 y 100 hectáreas, se explicó también.