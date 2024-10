Veto de Milei a financiación universitaria sobrevive embate parlamentario

Anular su veto hubiera significado “ceder a la vieja política y volver al Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, explicó Milei

A pesar de carecer de una mayoría propia, el partido gobernante en Argentina, La Libertad Avanza (LLA), logró este miércoles en la Cámara Baja mantener en vigor el veto del presidente Javier Milei de la semana pasada contra el proyecto de ley de financiación universitaria al conseguir un total de 84 votos con la ayuda de aliados ocasionales, incluidoss algunos legisladores rebeldes de la UCR, con lo que los 164 votos de la oposición resultaron insuficientes tras abstenciones clave para anular la decisión presidencial.

La medida habría dispuesto que los salarios de los docentes y trabajadores universitarios se actualizaran según la inflación del país, lo que amenazaría la política oficial de déficit cero. “El aumento a las universidades sería ceder a la vieja política y volver al Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, explicó el mandatario en redes sociales.

Según periodistas parlamentarios porteños, el ex presidente Mauricio Macri fue clave para que sus legisladores de Propuesta Republicana (PRO) apoyaran la decisión de Milei. Sin embargo, LLA aún necesitó que el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y otros dirigentes con representación en la Cámara de Diputados se pusieran del lado del Ejecutivo.

En este escenario, la administración de Milei anunció un aumento salarial para docentes que el sindicato consideró insuficiente. Además, las agrupaciones sindicales universitarias protestaron por la supuesta miopía del gobierno al darle la espalda a la educación pública y a una “demanda genuina de la sociedad”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anunció un paro nacional para este jueves.

“Este reclamo es genuino y así lo expresó la sociedad en su conjunto en las marchas federales del 23 de abril y del 2 de octubre”, señaló el CIN en un comunicado. “Por supuesto, agradecemos el profundo compromiso de esos 160 diputados que entendieron el enorme desafío y la responsabilidad de defender la educación universitaria pública en nuestro país. Esas mujeres y hombres votaron con la convicción de salvaguardar el futuro de la Argentina. No alcanzó, pero no vamos a bajar los brazos, porque hay estudiantes que se lo merecen, y trabajadores también”.

“Hoy el sistema universitario público tiene el 70% de los salarios docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza; los fondos asignados no alcanzan ni para el mantenimiento mínimo de la infraestructura y las obras están paralizadas; peligra la continuidad de las becas universitarias, único instrumento para construir igualdad de oportunidades; y no se invierte en investigación, ciencia y tecnología, fundamentales para el desarrollo de un país soberano”, señaló asimismo el documento.

“Nada de eso les importó. Privilegiaron su metro cuadrado, sus pequeños argumentos, su miopía y su visión egoísta”, añadió.

“La Universidad es parte de nuestra historia, de nuestra identidad como nación. Es el presente y el futuro del país, y un orgullo para todos los argentinos. No permitiremos que la destruyan”, avisó también el CIN.