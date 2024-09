Sturzenegger subraya nuevas condiciones para huelgas de Aerolíneas Argentinas

La compañía estatal debe ser rentable antes de pedir cualquier aumento salarial con el dinero de los contribuyentes, subrayó Sturzenegger

El ministro de Desregulación argentino, Federico Sturzenegger, recordó que, según el decreto 831/24 del presidente Javier Milei, la industria aeronáutica pasó a ser un servicio básico y, por lo tanto, ya no será posible una huelga irrestricta que deje en tierra todos los vuelos. Sturzenegger hizo estas declaraciones en su cuenta de X tras la medida laboral de la semana pasada que afectó a más de 37.000 viajeros cuando pilotos y tripulantes reclamaron actualizaciones salariales dada la galopante inflación del país.

Sturzenegger también destacó que los trabajadores de la aerolínea de bandera se resistían a renunciar a sus privilegios, como los pasajes gratuitos en clase ejecutiva para ellos y sus familiares. Este beneficio alcanzaba a los empleados jubilados o a los que celebraban su luna de miel.

A partir de ahora, los trabajadores que quieran ir a la huelga “deberán avisar con 5 días de antelación”, escribió Sturzenegger. “Se constituye una comisión que en el plazo de 24 horas debe definir los vuelos que se mantendrán durante la huelga, que no podrán ser inferiores al 50% de los vuelos afectados durante la huelga y garantizando la conectividad en rutas con un solo servicio”, añadió. “Si la comisión no llega a un acuerdo, la Secretaría de Trabajo definirá qué servicios deben mantenerse”, abundó.

“Lamentablemente, el Congreso negó la posibilidad de privatizar una empresa, que si bien opera en un contexto de total libertad comercial, reitera su vocación de gozar de sus propios privilegios a costa del contribuyente”, subrayó también Stuzenegger. “Afortunadamente, a partir del decreto 831/24, ya no podrán afectar los derechos de todos los argentinos”.

La semana pasada, Sturzenegger insistió en que los aumentos salariales para los pilotos de Aerolíneas Argentinas debían ser “cero” y sostuvo que la medida de fuerza se debía a que ya no les daban “asientos gratis en business.” La huelga de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Pilotos de Líneas Aéreas (AAA) en reclamo de un aumento salarial afectó a más de 37.000 pasajeros de 319 vuelos de Aerolíneas Argentinas. Sturzenegger también argumentó que los números de Aerolíneas Argentinas estaban en rojo a pesar de que se “maneja con total libertad”, debido a lo cual no había “absolutamente ninguna razón para justificar que tenga pérdidas” porque “hay empresas que compiten con ella, que no tienen pérdidas” y se “manejan con capitales privados de sus accionistas”.

El ministro subrayó que la aerolínea debe ser “gestionada eficientemente y no generando incrementos salariales a costa del contribuyente”. Por ello, “el aumento que el Gobierno puede otorgar a Aerolíneas es del cero por ciento. Hasta que la empresa no tenga beneficios, que los puede tener porque puede gestionar su empresa con total libertad de precios, me parece que no puede venir al contribuyente a pedir más recursos”.