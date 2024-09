Starlink dice ahora que prohibirá X en Brasil

La presidenta de SpaceX, empresa matriz de Starlink, Gwynne Shotwell, desaconseja viajar al país más grande de Sudamérica

El proveedor de servicios de Internet por satélite (ISP) Starlink dio marcha atrás en su decisión inicial y consintió en prohibir la plataforma de medios sociales X en todo el país, tal como ordenó el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes. El magistrado recibió además la ratificación unánime por parte de sus colegas Luis Roberto Fux, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin y Flávio Dino. Tanto X como Space X (empresa matriz de Starlink) son propiedad del magnate de origen sudafricano Elon Musk.

Starlink dijo en un comunicado este miércoles que acataría la decisión del STF, incluso después de que De Moraes congelara algunos de sus activos en un intento por cobrar las multas impuestas a X por negarse a acatar decisiones anteriores en relación con la continuidad de algunas cuentas que publicaban contenido considerado inapropiado.

“Independientemente del trato ilegal dado a Starlink al congelar nuestros activos, estamos cumpliendo la orden de bloquear el acceso a X en Brasil”, dice el comunicado de la empresa. “Seguimos persiguiendo todas las vías legales, al igual que otros que están de acuerdo en que la reciente orden de @alexandre viola la Constitución brasileña”, dijo la compañía mencionando la propia cuenta en X de De Moraes.

El polémico juez congeló activos bancarios de Starlink para reclamar el pago de más de 3 millones de dólares en multas, alegando que ambas empresas eran propiedad del mismo dueño. Sin embargo, Musk argumentó que algunos de los accionistas de Space X no tienen participación en la plataforma de medios sociales y que, por tanto, la decisión del juez afectaba intereses de personas ajenas a la disputa en curso, violando así la legislación brasileña.

De Moraes ordenó la prohibición de X después de que la empresa no nombrara a un representante legal en el país. Anteriormente había amenazado con encarcelar a la anterior persona que ocupaba ese cargo, también como modo de presión para hacer cumplir sus medidas.

La agencia brasileña de telecomunicaciones Anatel había sido encargada de ejecutar las órdenes del STF. Starlink se enfrentaba a la incautación de costosos equipos de sus 23 estaciones terrestres en todo el país si hubiera continuado sin prohibir el acceso a X en Brasil, explicó Arthur Coimbra, de Anatel, a The Associated Press. Starlink empezó a operar en Brasil en enero de 2022 y ahora cuenta con más de 250.000 clientes, sobre todo en zonas no cubiertas por otros proveedores.

Al mismo tiempo y según The Wall Street Journal, SpaceX ha comenzado a evacuar a sus trabajadores del país más grande de Sudamérica y a advertir a la gente que no viaje allí, ya sea por ocio o por negocios, mientras De Moraes siga en su cargo. “En un correo electrónico a finales de la semana pasada, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, aconsejó a los empleados que no viajaran a Brasil ni por trabajo ni por placer”, informó el WSJ.

Mientras tanto, en Brasilia, el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, insistió en que el fallo del STF debe ser acatado. “En Brasil, las órdenes judiciales se cumplen. Cuando una determinada empresa incumple una decisión judicial, como estaba haciendo, y más aún, llega a provocar, a afrentar, merece toda la repulsa de la población brasileña, del gobierno y del país”, dijo el funcionario citado por la Agencia Brasil.

“Tenemos soberanía nacional, tenemos democracia, una Constitución que es obedecida por todos y no es un tipo con más poder económico, un tipo rico de fuera del país, que va a desafiar a Brasil. Nunca aceptaremos eso”, sostuvo el ministro.