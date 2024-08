Once países americanos desconocen fallo del TSJ venezolano

Un fallo “de la Corte Suprema de Justicia controlada por Maduro no tiene credibilidad”, dijo Patel

Once países americanos emitieron este viernes un comunicado por el cual no reconocen el fallo del Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) que declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio sin presentar ninguna de las actas de votación que respaldaran tal afirmación.

Los firmantes argumentaron que el TSJ validaba así “los resultados infundados” anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y advirtieron que “sólo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todos los registros, garantizará el respeto a la soberanía popular y la voluntad democrática en Venezuela”. En este escenario, la comunidad internacional insistirá ”en el respeto a la expresión soberana del pueblo venezolano“.

El documento también abordó las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Maduro contra personas que ”pacíficamente“ exigen ”el respeto al voto de los ciudadanos“ y el ”restablecimiento de la democracia“.

”Nuestros países ya habían manifestado su desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que a los representantes de la oposición se les negó el acceso al conteo oficial, las actas no fueron publicadas y posteriormente se negó una auditoría imparcial e independiente de todos ellos. La Misión Internacional Independiente de Investigación en la República Bolivariana de Venezuela ha alertado sobre la falta de independencia e imparcialidad tanto del CNE como del TSJ. Los países firmantes reiteran que sólo una auditoría imparcial e independiente de las votaciones, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular“, resaltó el documento suscripto por Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En una declaración separada, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, dijo que el fallo del jueves ”de la Corte Suprema de Justicia controlada por Maduro no tiene credibilidad”. Agregó que “las planillas de votación a nivel distrital, disponibles públicamente y verificadas de manera independiente, muestran que la mayoría de los electores venezolanos eligieron a Edmundo González” Urrutia.

El TSJ también ordenó al Fiscal General Tarek Willian Saab investigar a líderes de la oposición por posibles delitos de difusión de documentos que cuestionen la narrativa oficial.

También el viernes, el máximo diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, insistió en que “seguimos diciendo que este resultado electoral debe ser probado y, de momento, no hemos visto ninguna prueba”. De ahí que la UE no reconozca a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela hasta que los registros sean elaborados y sometidos a verificación.

“Mientras no veamos un resultado que sea verificable no lo reconoceremos”, subrayó Borrell. “Todo el mundo debe poder verificar el resultado de una elección”, algo que “todavía no ha ocurrido y prácticamente hemos perdido la esperanza de que suceda”, prosiguió, explicando que los 27 Estados miembros de la UE están tratando de establecer una posición al respecto.